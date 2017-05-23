В Тверской области отремонтируют дороги на Осташков и Калязин

На заседании правительства Тверской области приняли решение о выделении дополнительно более 56,5 млн рублей на ремонт 12 км автомобильных дорог в Осташкове.

Более 14 млн рублей также выделено на завершение ремонта участков дорог по направлениям Торжок – Осташков и Сергиев-Посад – Калязин – Рыбинск в Торжокском и Калязинском районах. В эксплуатацию введут 34,8 км.

Эти деньги – часть межбюджетных трансфертов, направленных Тверской области Москвой в рамках соглашения о сотрудничестве, которое в прошлом году подписали губернатор Игорь Руденя и мэр Москвы Сергей Собянин.