tvernews.ru
23 мая Вторник :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

Одинокий путешественник идёт пешком от истока Волги вдоль побережья всей реки

Одинокий путешественник идёт пешком от истока Волги вдоль побережья всей реки - ТИА
23 Мая 2017 19:21
Автор:

Фоторепортаж

Россиянин Дмитрий Нижегородский идёт пешком вдоль Волги - от истока до дельты реки. Как он сам назвал свой "безумный" проект -  "Пешком вдоль Волги", а это более 3,5 тысяч км. По словам путешественника, путь займёт около полугода. Главное условие - передвигаться только пешком, за исключением паромных переправ. Ночевать Дмитрий также планирует под открытым небом в палатке:

- Ночёвки на дикой природе (среди медведей, клещей, дурных людей, разрядов молнии и прочих напрягов, только в крупнейших городах зайду в хостелы, но всё же ожидаю великое множество положительных впечатлений, разнообразнейшего опыта и внутреннего преобразования...

Дмитрий ведёт регулярный дневник своего пешего похода ВКонтакте. Так, он стартовал 12 мая. Дмитрий побывал собственно на истоке Волги, откуда и начал своё путешествие. На истоке полным ходом идут строительные работы - ожидают паломников, а потому всё обновляют и перестраивают. Вот как "ходок" описывает своё первый день:

- День первый был интересный. Сначала Волга - ручей с коричневой от торфа водой, через десяток км начинается Верхневолжское водохранилище - простор и красота. Шел я в основном по грунтовым дорогам, только 2 км прошел через заболоченную чащу, чтобы срезать, и там скорость упала до 1 км/ч. Присел в болото случайно, когда менял штаны, услышал лосиный рев и засуетился, а лосиные следы тут повсюду. Прошел 26 км, на ночевку встал в Кожурице, на отличнейшем месте. В деревне, похоже, ни одного человека...

С погодой путешественнику пока не везло: заморозки, ветер, дожди. Дмитрий прошёл уже Пено, Селижарово, прибыл во Ржев. 

О цели своего похода он говорит так:

- Зачем я это делаю? А подумал: жизнь-то вроде как дана один раз, так зачем проживать её тухлым образом (например, каждый день ходя в офис на тошнотворную работу), когда можно (и даже нужно) путешествовать, получать интереснейший опыт, писать книги, ваять любительские фильмы, делать своё имя, жить той жизнью, к которой лежит душа (а не той, которая втиснута в шаблон). Так я и бросил всё, что ужасно надоело, снарядился для путешествия - и вот, я готов к началу новой жизни.
Это стоит риска.

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: пешком вдоль волги пеший поход дмитрий нижегородский
Смотрите также:
Комментарии (2)

  • kudimov 
    И работать не надо - иди да иди, еще про тебя и напишут. Есть спонсоры? - "Нижегородский" идет сюда, а я отсюда в сторону Нижнего пойду.)
 Кстати был в Нижнем Новгороде прошлым летом, мне очень понравился город. Этим летом снова посещу его и Казань . Если честно, то на авто, а не пешком. 
Можа Дорис чаем напоит)
    23.05.2017 19:47
    0 | 2

  • antiER 
    Путешествие - это не дешёвое удовольствие)
    23.05.2017 20:38
    0 | 2
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

О чем думал тот, кто делал этот тверской бордюр

2017-05-21 10:59
70

Лось от удара вылетел на встречку, подробности смертельной аварии

2017-05-20 14:04
65

Тверские прохожие на вопрос: "На что похож бордюр?" - хихикали

2017-05-22 13:10
65

История одной Кошки

2017-05-23 09:47
58

Как сделать наш город красивым?

2017-05-17 16:50
49

Юлия Михайлюк отправилась в очередное путешествие

2017-05-20 09:01
39

Обманули маму - впарили косметические услуги в кредит на 100 тысяч

2017-05-22 14:09
39

С Днем Пионерии, господа-товарищи!

2017-05-19 08:35
36

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100