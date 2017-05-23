Одинокий путешественник идёт пешком от истока Волги вдоль побережья всей реки

Россиянин Дмитрий Нижегородский идёт пешком вдоль Волги - от истока до дельты реки. Как он сам назвал свой "безумный" проект - "Пешком вдоль Волги", а это более 3,5 тысяч км. По словам путешественника, путь займёт около полугода. Главное условие - передвигаться только пешком, за исключением паромных переправ. Ночевать Дмитрий также планирует под открытым небом в палатке:

- Ночёвки на дикой природе (среди медведей, клещей, дурных людей, разрядов молнии и прочих напрягов, только в крупнейших городах зайду в хостелы, но всё же ожидаю великое множество положительных впечатлений, разнообразнейшего опыта и внутреннего преобразования...

Дмитрий ведёт регулярный дневник своего пешего похода ВКонтакте. Так, он стартовал 12 мая. Дмитрий побывал собственно на истоке Волги, откуда и начал своё путешествие. На истоке полным ходом идут строительные работы - ожидают паломников, а потому всё обновляют и перестраивают. Вот как "ходок" описывает своё первый день:

- День первый был интересный. Сначала Волга - ручей с коричневой от торфа водой, через десяток км начинается Верхневолжское водохранилище - простор и красота. Шел я в основном по грунтовым дорогам, только 2 км прошел через заболоченную чащу, чтобы срезать, и там скорость упала до 1 км/ч. Присел в болото случайно, когда менял штаны, услышал лосиный рев и засуетился, а лосиные следы тут повсюду. Прошел 26 км, на ночевку встал в Кожурице, на отличнейшем месте. В деревне, похоже, ни одного человека...

С погодой путешественнику пока не везло: заморозки, ветер, дожди. Дмитрий прошёл уже Пено, Селижарово, прибыл во Ржев.

О цели своего похода он говорит так:

- Зачем я это делаю? А подумал: жизнь-то вроде как дана один раз, так зачем проживать её тухлым образом (например, каждый день ходя в офис на тошнотворную работу), когда можно (и даже нужно) путешествовать, получать интереснейший опыт, писать книги, ваять любительские фильмы, делать своё имя, жить той жизнью, к которой лежит душа (а не той, которая втиснута в шаблон). Так я и бросил всё, что ужасно надоело, снарядился для путешествия - и вот, я готов к началу новой жизни.

Это стоит риска.