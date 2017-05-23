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Губернаторские стипендии и премии по итогам 2017 года получат 120 молодых дарований

23 Мая 2017 19:00
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Число получателей поощрений увеличено более чем на 40 человек. Из регионального бюджета дополнительно выделено 243 тыс. рублей на финансирование выплат. Размер ежемесячной стипендии для учеников системы допобразования, участников клубов культурно - досуговых учреждений, детских и молодёжных общественных объединений — 1100 рублей. Для обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях региона — 1500 рублей. Ранее сумма составляла 1050 рублей

Претендовать на стипендию могут жители Тверской области от 10 до 25 лет, которые особо отличились в учёбе в сфере культуры, лауреаты и дипломанты региональных, всероссийских и международных конкурсов, фестивалей, выставок и конкурсов.

В числе номинаций — музыкальное исполнительство, театральное, хореографическое, изобразительное, декоративно-прикладное искусство, искусство цирка, фото- кино- и видеоискусство, дизайн в сфере культуры, социально-культурное проектирование.

На заседании областного Правительства утвердили и повышение стипендии имени В.В. Андреева. В этом году выплату в 3000 рублей в месяц назначат четверым студентам государственных учебных заведений отрасли культуры, стипендию в размере 2100 рублей — шестерым ученикам детских школ искусств, музыкальных и хоровых школ, членам клубов культурно-досуговых учреждений.

Кроме того, Правительством региона учреждены 10 премий в размере 7500 рублей для студентов выпускных курсов государственных профессиональных образовательных организаций Тверской области.

Премии и стипендии губернатора присуждаются на конкурсной основе. Прослушивания и просмотры проводятся публично в концертных залах и на выставочных площадках, уровень работ оценивает независимое жюри. Церемония награждения проходит ежегодно на концерте-презентации стипендиатов.

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Метки: стипендии губернатора
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Комментарии (1)

  • kudimov 
    "В числе номинаций — ......  социально-культурное проектирование."
Интересно, а "пробежка" и "мастер-классы" входят в сее проектирование?
    23.05.2017 19:23
    0 | 2
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