Губернаторские стипендии и премии по итогам 2017 года получат 120 молодых дарований

Число получателей поощрений увеличено более чем на 40 человек. Из регионального бюджета дополнительно выделено 243 тыс. рублей на финансирование выплат. Размер ежемесячной стипендии для учеников системы допобразования, участников клубов культурно - досуговых учреждений, детских и молодёжных общественных объединений — 1100 рублей. Для обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях региона — 1500 рублей. Ранее сумма составляла 1050 рублей

Претендовать на стипендию могут жители Тверской области от 10 до 25 лет, которые особо отличились в учёбе в сфере культуры, лауреаты и дипломанты региональных, всероссийских и международных конкурсов, фестивалей, выставок и конкурсов.

В числе номинаций — музыкальное исполнительство, театральное, хореографическое, изобразительное, декоративно-прикладное искусство, искусство цирка, фото- кино- и видеоискусство, дизайн в сфере культуры, социально-культурное проектирование.

На заседании областного Правительства утвердили и повышение стипендии имени В.В. Андреева. В этом году выплату в 3000 рублей в месяц назначат четверым студентам государственных учебных заведений отрасли культуры, стипендию в размере 2100 рублей — шестерым ученикам детских школ искусств, музыкальных и хоровых школ, членам клубов культурно-досуговых учреждений.

Кроме того, Правительством региона учреждены 10 премий в размере 7500 рублей для студентов выпускных курсов государственных профессиональных образовательных организаций Тверской области.

Премии и стипендии губернатора присуждаются на конкурсной основе. Прослушивания и просмотры проводятся публично в концертных залах и на выставочных площадках, уровень работ оценивает независимое жюри. Церемония награждения проходит ежегодно на концерте-презентации стипендиатов.