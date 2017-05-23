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День города Твери-2017 будет юбилейным и одним из самых ярких событий года

День города Твери-2017 будет юбилейным и одним из самых ярких событий года - ТИА
23 Мая 2017 18:46
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В Твери под председательством заместителя главы администрации города Любови Огиенко состоялось заседание организационного комитета по подготовке празднования Дня города-2017. 
В этом году торжества по случаю 30-го, юбилейного с начала истории празднования Дня города Твери, пройдут 24 июня. Городу исполнится 882 года. Для жителей подготовлена масса интересных мероприятий – как уже полюбившихся, так и совершенно новых. В связи с «круглой датой» праздник получил и соответствующее громкое название – «Тверь фестивальная».

Для проведения мероприятий будет подготовлено несколько крупных площадок. Основные торжества начнутся 24 июня ровно в 12:00. Исключение – традиционные соревнования по рыбной ловле «Тверская блесна», которые стартуют с 5:30 утра.

Спортивные мероприятия пройдут на территории городского пляжа. В частности, это городская зарядка под открытым небом, фестивали воркаута, русского жима и армлифтинга, ГТО, встречи мужских и женских волейбольных команд, а также поединки любителей большого и настольного тенниса. В этой же зоне пройдет фестиваль современной культуры и спорта «Тверь – молодежная столица». В его рамках состоятся мастер-классы по танцам разных стилей, фестиваль воздушных змеев, фестиваль красок, пляжные вечеринки и розыгрыши призов.

Любителей водных видов спорта традиционно ждут в акватории Волги поболеть за участников соревнований по гребле на байдарках и каноэ, академической гребле, гребле на лодках класса «Дракон». Горсад по сложившейся традиции днем станет центром проведения мероприятий для детей, а вечером на летней эстраде состоится концерт с участием тверских исполнителей и коллективов, победителей творческих конкурсов российского и международного уровня.

На Тверской площади будет организован семейный фестиваль. На Советской расположится «Город мастеров». Администрация Твери получила много заявок на участие не только от тверских искусников, но и от умельцев из других городов.

Одной из основных площадок Дня города станет набережная Афанасия Никтина. В рамках Года экологии здесь в сквере у ТвГТУ состоится Эко-фест «Чистый след». Кроме того, на набережной запланировано проведение фестиваля кавер-групп с участием тверских кавер-команд. Хедлайнером станет известный коллектив, пока его название организаторы не раскрывают.

Вечером на Театральной площади будет организовано музыкальное шоу знаменитого симфонического оркестра «Золотой век». Оно начнется в 21.00 и продлится 3 часа. Оркестр исполнит современную и классическую музыку. Планируется участие в концерте популярных телеведущих и шоуменов.

Завершит День города-2017 праздничный салют. Он начнется в полночь.

Сообщает Управление информации администрации города Твери.

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Метки: день города день города 2017 день города в твери
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Комментарии (1)

  • umorist 
     "Абалдеть"-как говорит Гальцев, уже отмечаем "юбилейные празднования"!
    23.05.2017 20:57
    0 | 0
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