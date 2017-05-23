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Администрация Твери: исполнение бюджета города в прошлом году признано лучшим за последние 6 лет

23 Мая 2017 17:20
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В Твери прошли публичные слушания по годовому отчету об исполнении бюджета города за 2016 год. Перед этим главный финансовый документ города был рассмотрен всеми постоянными комитетами ТГД.

Начальник департамента финансов администрации Твери Ольга Слобода озвучила основные цифры и факты. Доходы городской казны в 2016 году составили почти 6,9 млрд рублей, расходы – 7,3 млрд рублей, дефицит – 480,6 млн. рублей.

Как сообщает пресс-служба администрации города, план по налоговым и неналоговым доходам бюджет города Твери исполнен более чем на 100 %, сверх плана в бюджет города Твери поступило 4,9 млн руб. (в основном за счет налога на имущество физических лиц, налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, а также доходов, связанных с арендными платежами за землю, реализацией муниципального имущества и предоставлением платных парковочных мест).

Исполнение расходной части бюджета в 2016 году признано лучшим за последние 6 лет относительно запланированных годовых показателей и составило 97 % от годового плана: осуществлены все предъявленные платежи, в том числе, коммунальные, своевременно выплачивалась заработная плата и социальные выплаты.

Политика в сфере расходования средств была направлена на оптимизацию бюджетных трат, использование внутренних резервов в каждой отрасли для обеспечения выполнения социальных обязательств и решения других вопросов местного значения, как сообщает пресс-служба городской администрации. 

Структура расходования бюджета в 2016 году оставалась стабильной, приоритетным направлением расходов была социальная сфера. На образование, культуру, спорт и социальную политику израсходовано свыше 4,1 млрд руб. или 56 % от общего объема расходов бюджета. 30 % было направлено на финансирование дорожного хозяйства, транспорта и ЖКХ (более 2,1 млрд руб.).

Впервые в 2016 году при активном участии горожан Тверь приняла участие в программе поддержки местных инициатив (ППМИ). Из областного бюджета на конкурсной основе были выделены субсидии на реализацию 11 городских проектов. 8 касались сферы благоустройства, еще 3 – объектов дорожного хозяйства. Общий объем средств составил 7,7 млн руб., в том числе субсидия из областного бюджета – 2,9 млн руб., средства бюджета города – 2,6 млн руб. Еще 2,2 млн руб. поступили от населения и коммерческих организаций.

С 2014 года городской бюджет формируется на основе муниципальных программ. На сегодняшний день приняты и действуют 13 муниципальных программ. Первый блок включает 4 программы, направленные на развитие спорта, культуры, образования, молодёжной политики, поддержку семьи и социально незащищенных групп населения. Второй нацелен на развитие комфортной городской среды и включает 5 программ по развитию сфер ЖКХ, дорожного хозяйства и транспорта и благоустройство городских территорий. Третий блок объединяет программы по управлению муниципальной собственностью, внедрению и развитию информационных технологий в сфере управления, развитие малого и среднего предпринимательства.

Сведения об исполнении каждой муниципальной программы ежемесячно обновляются на официальном сайте администрации города Твери и доступны любому.

По итогам активной дискуссии исполнение городского бюджета за 2016 год признано представителями общественности эффективным. Все предложения участников публичных слушаний будут приняты к сведению при подготовке проекта бюджета на следующий год, как сообщает пресс-служба. 

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Метки: бюджет твери за 2016 год исполнение бюджета твери за 2016 год публичные слушания по исполнению бюджета за 2016 год городская казна в 2016 году
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Комментарии (1)

  • hatamoto san 
    сам себя не похвалишь - никто не похвалит...
    23.05.2017 17:46
    0 | 1
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