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Игорь Руденя: в первом квартале 2017 года Тверская область сохранила профицит бюджета

Игорь Руденя: в первом квартале 2017 года Тверская область сохранила профицит бюджета - ТИА
23 Мая 2017 16:56
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23 мая на заседании правительства Тверской области кабмин и общественность обсудили исполнение бюджета за первый квартал 2017 года. Если коротко, то областная казна сохранила свою пока непривычную профицитность, однако с закупками лекарств Минздравом, конкурсными процедурами и арендой памятников за рубль все не очень гладко.

Традиционно заседание начал губернатор Игорь Руденя. Он коротко озвучил параметры квартального бюджета и рассказал чиновникам, что именно хочет от них услышать.

- В расходной части областного бюджета снизились расходы на обслуживание государственного долга региона: с 320 млн рублей до 143 млн рублей по сравнению с первым кварталом прошедшего года. Дальнейшее сокращение государственного долга остаётся одним из наших приоритетов, — сказал Игорь Руденя, добавив, что итоги исполнения бюджета в первом квартале должны стать предметом серьёзного анализа со стороны Министерства финансов и Министерства экономического развития Тверской области.

Главные цифры и факты бюджета по итогам первого квартала 2017 года рассказала и показала в презентации министр финансов Ирина Северина. Как видно на слайде, бюджет за первые три месяца года в части доходов исполнен на 22 %, в части расходов – 16%. Профицит казны сохранен и составляет больше 2,2 миллиардов рублей. При этом все социальные обязательства выполняются в полном объёме.

Однако поступления по НДФЛ и акцизам по сравнению с первым кварталом 2016 года незначительно сократились. По итогам отчётного периода зафиксировано снижение поступления налога на прибыль на 1,3 млрд рублей по консолидированной группе налогоплательщиков. Впрочем, без учёта этой группы поступления по данному вида налога выросли более чем на 550 млн рублей, как сказала Ирина Северина.

В 2017 году по сравнению с 2016-м объём финансирования из областного бюджета строительства и капремонта автомобильных дорог увеличен более чем вдвое: с 2,2 млрд рублей до 4,9 млрд рублей. Из них более 3,2 млрд рублей предусмотрено на приведение в нормативное состояние дорог регионального значения. Около 1,7 млрд рублей — субсидии муниципальным образованиям на строительство и ремонт дорог местного значения. Средства доведены до территорий, проводятся конкурсные процедуры.

После доклада министра финансов слово дали общественникам. В качестве экспертов на заседание пригласили заместителя председателя общественного совета при министерстве финансов области Любовь Никонову и президента Тверской торгово-промышленной палаты, председателя общественного совета при министерстве имущественных и земельных отношений Владислава Шорикова.

Активисты с места в карьер начали говорить о проблемах: в 2017 году ухудшилось финансирование расходов, требующих проведения конкурсных процедур, и принятия нормативно-правовых актов для получения субсидий, а это означает, что затягивается работа по проведению торгов в муниципалитетах. Минимущества существенно сдвигает сроки выполнения проектов, в том числе по ремонту дорог, в профильных министерствах до сих пор не приняты акты порядка выделения субсидий. Из-за этого, в том числе, страдает организация транспортного обслуживания населения в районах. Кроме того активисты обратили внимание на необходимость расширять налоговую базу на имущество и дорабатывать закон о сдаче в аренду за 1 рубль исторических памятников. Напомним, в Тверской области есть лишь один прецедент реализации этого закона.

«Всё это свидетельствует о недостатках работы министерств и ведомств», - сделали вывод эксперты.

Губернатор задал вопрос о провалах в конкурсных процедурах министру имущества Кириллу Доля. Чиновник объяснил это сбоем в федеральной системе.

Тем не менее, по всем проблемам, указанным экспертами, губернатор попросил кабмин подготовить доклады и положить ему на стол.

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Метки: бюджет области профицит бюджета игорь руденя правительство тверской области
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