В Тверской области осудили мужчину, который хранил у себя в диване порох

Нелидовский городской суд признал виновным 43-летнего жителя в незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ.

Как установил суд, в начале сентября 2016 года мужчина на чердаке частного дома обнаружил металлическую банку с сыпучим веществом серо-зелёного цвета в виде цилиндров, оказалоась, что это порох. Эту банку осужденный перенёс в жилую комнату своего дома и спрятал её в нишу дивана, где незаконно хранил до 15 февраля 2017 года.

Взрывчатое вещество обнаружили и изъяли сотрудники полиции во время оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств».

Суд приговорил мужчину к одному году условного наказания со штрафом в размере 5 000 рублей. Осужденный не может менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа