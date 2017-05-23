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В Тверской области осудили мужчину, который хранил у себя в диване порох

23 Мая 2017 16:17
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Нелидовский городской суд признал виновным 43-летнего жителя в незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ.

Как установил суд, в начале сентября 2016 года мужчина на чердаке частного дома обнаружил  металлическую банку с сыпучим веществом серо-зелёного цвета в виде цилиндров, оказалоась, что это порох. Эту банку осужденный перенёс в жилую комнату своего дома и спрятал её в нишу дивана, где незаконно хранил до 15 февраля 2017 года.

Взрывчатое вещество обнаружили и изъяли сотрудники полиции во время оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств».

Суд приговорил мужчину к одному году условного наказания со штрафом в размере 5 000 рублей. Осужденный не может менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа

 

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Метки: хранил у себя в диване порох приговор суда тверская область
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Комментарии (5)

  • uabumoderoff 
    скоро будут судить за хранение газового баллона.это тоже взрывчатое вещество.
    23.05.2017 17:02
    0 | 4

  • antiER 
    Интересно, а чего это полиционеры к нему в диван полезли. Тёща сдала?
    23.05.2017 17:15
    0 | 5

  • hatamoto san 
    раскрыто преступление века!
точно кто-то стуканул, а так просто в свое жилище пускать полицию никто не обязан
    23.05.2017 17:35
    0 | 4

  • Varg 
    Лежал на пороховой бочке.
    23.05.2017 18:15
    0 | 4

    • kudimov 
      А можно сказать так - "Есть у мужика порох в пороховницах!"... Вернее, был.
      23.05.2017 18:58
      0 | 1
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