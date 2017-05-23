В городе появится надпись «Мы любим Тверь» из 860 колеусов

Сотрудники МБУ «Зеленстрой» высаживают цветы во всех районах города. Традиционно в Твери появятся клумбы, топиарные фигуры, а также надписи из цветов.

С середины мая в Твери ведётся работа по озеленению города. Всего до конца июня на 3 тысячах квадратных метров цветников будет высажено порядка 160 тысяч цветов. Среди них – бегонии, бархатцы, колеусы и другие, всего около 20 наименований растений. Высаживать цветы будут во всех районах на 60 объектах, среди которых скверы, парки, площади и т.д.

В связи с погодными условиями план озеленения пришлось корректировать. В первую очередь, потому что ещё осенью прошлого года были высажены тюльпаны. Они должны были отцвести уже к середине мая, однако из-за заморозков тюльпаны распустились позже. Сейчас они цветут около Смоленского захоронения, на площади Ленина и на других территориях. Позже их место займут другие растения.

В то же время, часть цветников уже высажена. Во вторник работы велись на Тверской площади и на набережной Степана Разина. Там традиционно появится надпись «Мы любим Тверь», высаженная из 860 колеусов, а также герб города, который составят порядка 6,5 тысяч бегоний, бархатцев и цинерарий.

За всеми высаженными цветами в течение сезона будет ухаживать МБУ «Зеленстрой». Впрочем, в основном, для городской среды выбраны неприхотливые растения. Им могут повредить сильные заморозки, однако лёгкие перепады температур цветы перенесут без потерь. Гораздо более опасны для цветников, по словам сотрудников предприятия, сами горожане. Нередко растения вырывают буквально за спиной высаживающего клумбу агронома.

В связи с этим администрация города просит тверитян уважительнее отнестись к труду сотрудников «Зеленстроя» и сохранить красоту цветов для всех горожан. Тем более, что предприятие не обладает неограниченным запасом рассады для того, чтобы в режиме нон-стоп обновлять цветники города. В то же время, все эти цветы, а также саженцы деревьев можно приобрести в муниципальном учреждении, расположенном по адресу: улица Лукина 2-я, дом 7б, сообщает Управление информации администрации города Твери