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Победителям конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года» выплатят премий на полмиллиона рублей

23 Мая 2017 15:52
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В Тверской области завершились региональные этапы конкурсов «Учитель года России» и «Воспитатель года России».

Победителем третьего этапа всероссийского конкурса «Учитель года» стал преподаватель информатики и информационно-коммуникативных технологий Горютинской средней школы Калининского района Евгений Труфанов. Со второго по шестое места заняли Светлана Иванова (гимназия №12, Тверь), Ольга Куртова (Лихославльская общеобразовательная школа №2), Елена Леонтьева (Бойковская основная школа Старицкого района), Денис Московский (средняя школа №1 Кашинского района), Алена Сильченко (Городенская православная гимназия, Конаковский район).

Победителем регионального этапа конкурса «Воспитатель года» стала Наталья Кузнецова из детского сада №142 Твери. В числе призеров также Анна Коновалова (д/с «Улыбка», Удомля), Наталья Носова (д/с комбинированного вида №2, Нелидово), Лидия Петерсон (д/с №1, Конаково) и Юлия Чекмарева (д/с №4, Старица).

В качестве поощрения лучших учителей и воспитателей в Тверской области учреждены премии. Победителю конкурса «Учитель года России» предусмотрено 80 тыс. рублей, еще пяти призерам – по 50 тыс. рублей.

Размер премии победителя конкурса «Воспитатель года России» составляет 50 тыс. рублей, призеров, занявших со второго по пятое места - 30 тыс. рублей. Всего на премии лучшим представителям дошкольного и общего образования Тверской области в 2017 году из регионального бюджета направят 500 тыс. рублей.

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Метки: учитель года воспитатель года
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