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В Твери отец подозревается в истязании своего малолетнего ребёнка

23 Мая 2017 15:12
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В период с 1 декабря 2016 по 18 марта 2017 года 30-летний мужчина, используя малозначительные поводы, систематически избивал своего двухгодовалого сына.  Согласно заключению эксперта, у ребенка имелись кровоподтеки на голове.

По факту истязания ребёнка возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ. Подозреваемый задержан и допрошен, также показания дали члены семьи и знакомые. Следователи осмотрели квартиру, составили акт осмотра жилищно-бытовых условий. Законному представителю потерпевшего мальчика разъяснено право обращения в социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних.

 

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Метки: истязание ребенка избивал ребенка побои бить ребёнка
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Комментарии (1)

  • Dobry кrtek 
    Где были остальные члены семьи в вышеуказанный период, в частности, любящая этого .удака жена, она же мать мальчика? Не знали, не ведали?
    23.05.2017 16:00
    0 | 0
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