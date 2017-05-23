В Твери отец подозревается в истязании своего малолетнего ребёнка

В период с 1 декабря 2016 по 18 марта 2017 года 30-летний мужчина, используя малозначительные поводы, систематически избивал своего двухгодовалого сына. Согласно заключению эксперта, у ребенка имелись кровоподтеки на голове.

По факту истязания ребёнка возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ. Подозреваемый задержан и допрошен, также показания дали члены семьи и знакомые. Следователи осмотрели квартиру, составили акт осмотра жилищно-бытовых условий. Законному представителю потерпевшего мальчика разъяснено право обращения в социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних.