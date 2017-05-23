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В Твери директор бассейна присвоил 12 млн рублей от продажи абонементов

23 Мая 2017 14:54
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Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Твери выявили факт мошенничества, связанного с хищением денег одного из городских учреждений профессионального образования.

Следствие установило, что директор бассейна, находящегося в оперативном управлении колледжа, присваивал себе неучтенную выручку от продажи абонементов на услуги бассейна. Похищенными деньгами руководитель распорядился по своему усмотрению. Таким образом, образовательное учреждение недополучило более 12 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

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Метки: директор бассейна присваивал деньги уголовное дело тверь
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Комментарии (1)

  • Инокентий 
    Да пишите уже Дельфин. А то опять - одного из бассейнов...
    23.05.2017 15:27
    0 | 5
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