tvernews.ru
23 мая Вторник :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

Волжский крестный ход станет продолжением празднования 350-летия обретения мощей святого Нила Столобенского

23 Мая 2017 14:49
Автор:

Дата начала XIX Волжского крестного хода перенесена на 11 июня 2017 года. Традиционно он начнется на истоке Волги в Осташковском районе. В этом году крестный ход посвящен 350-летию обретения мощей святого преподобного Нила Столобенского и станет продолжением празднования знаковой православной даты, которое пройдет с 8 по 12 июня в монастыре Нило-Столобенская пустынь.

Праздничные мероприятия возглавит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который 9 июня в 9.30 совершит божественную литургию, крестный ход и молебен на Соборной площади обители.

На берегу Селигера будет организован паломнический городок из 250 палаток, где гости праздника смогут разместиться бесплатно. Предусмотрено также бесплатное питание, для этого на территории лагеря установят 12 полевых кухонь.

В дни празднования в Осташковском районе также пройдет просветительский форум, посвященный 350-летию обретения мощей Нила Столобенского, в ходе которого запланировано выступление сводного хора из 500 человек.

При Тверской епархии до 12 июня включительно действует паломнический центр, где можно получить информацию об участии в праздничных мероприятиях. Телефон «горячей линии» 8-800-350-28-90 (звонок бесплатный). Прием звонков ведется с 8.00 до 20.00 ежедневно.

Всем желающим разместиться в лагере необходимо зарегистрироваться на  сайте Тверской епархии и заполнить анкету. Подробная информация – на http://tvereparhia.ru/publikaczii/publikatsii/22807-vizit-svyatejshego-v-nilo-stolobenskuyu-pustyn.

По окончании торжеств гости праздника смогут присоединиться к Волжскому крестному ходу, который прибудет в монастырь Нило-Столобенская пустынь 13 июня. Шествие пройдет по территориям, относящимся к Тверской, Московской, Ржевской и Бежецкой епархиям, и охватит Тверь, Дубну, Андреапольский, Старицкий, Ржевский, Калининский, Конаковский и другие районы области.

Завершится крестный ход в Калязине, где состоится фестиваль светской и духовной музыки, сообщает правительство Тверской области

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: волжский крестный ход празднования 350-летия обретения мощей святого Нила Столобенского
Смотрите также:
Комментарии (0)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

О чем думал тот, кто делал этот тверской бордюр

2017-05-21 10:59
70

Тверские прохожие на вопрос: "На что похож бордюр?" - хихикали

2017-05-22 13:10
65

Лось от удара вылетел на встречку, подробности смертельной аварии

2017-05-20 14:04
65

Как сделать наш город красивым?

2017-05-17 16:50
49

История одной Кошки

2017-05-23 09:47
46

Зампред правительства Тверской области Светлана Вержбицкая назначена директором драмтеатра

2017-05-16 18:15
46

Юлия Михайлюк отправилась в очередное путешествие

2017-05-20 09:01
39

Обманули маму - впарили косметические услуги в кредит на 100 тысяч

2017-05-22 14:09
38

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100