В УФСИН России по Тверской области пройдет выездная донорская акция

24 мая с 9 до 12 часов в УФСИН России по Тверской области пройдет акция по сдаче крови сотрудниками уголовно-исполнительной системы. В акции примут участие более 50 человек из УФСИН, отдела по конвоированию, отдела специального назначения, медико-санитарной части № 69, уголовно-исполнительной инспекции, исправительных колоний №№ 1 (Тверь), 10 (Калининский район), 5 (Вышний Волочек).

Сотрудники учреждений УФСИН России по Тверской области регулярно сдают донорскую кровь. У некоторых уже есть удостоверения доноров.

Обычно сотрудники, пожелавшие сдать кровь, приходили на Тверскую областную станцию переливания крови. Выездная акция в УФСИН будет проводиться впервые.