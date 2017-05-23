Банк УРАЛСИБ увеличил объемы ипотечного кредитования в 6 раз

ПАО "БАНК УРАЛСИБ" по итогам 4 месяцев 2017 года (на 1.05.2017) выдал ипотечных кредитов на сумму свыше 4,5 млрд рублей, увеличив объемы ипотечного кредитования более чем в 6 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество выданных ипотечных кредитов за этот же период выросло в 5 раз, ипотечный портфель более чем на 20%.

Ипотека является одним из ключевых продуктов УРАЛСИБа, в 2016 году объем выданных Банком ипотечных кредитов увеличился в 4 раза по сравнению с 2015 годом. А по итогам первого квартала 2017 года вошел в Топ-15 рейтинга ипотечных банков («Высшая ипотечная лига») Аналитического центра «Русипотека». Ипотечные продукты Банка являются одними из наиболее привлекательных на рынке – в феврале 2017 года УРАЛСИБ вошел в ТОП-5 рейтинга ипотечных кредитов на покупку квартиры в новостройке. В рамках развития ипотечного кредитования банком открыто 22 ипотечных центра в регионах, аккредитовано 1154 застройщика и более 2750 объектов жилья по всей России.

Генеральная лицензия Банка России №30 выдана 10.09.2015 г.

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