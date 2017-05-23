В Твери перед судом предстанут продавцы спайса, которые искали клиентов с помощью граффити на домах

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков в Твери задержали двух 23-летних наркодилеров. Один из молодых людей в интернете нашел объявление о работе курьером. Впоследствии он узнал, что в обязанности будет входить доставка наркотиков из другого города и распространение их бесконтактным способом («закладки») на территории Твери. Мужчина предложил подзаработать своему знакомому. Заказы от наркоманов они принимали на номер мобильного телефона, который приятели распространяли с помощью граффити - записывали на стенах жилых домов, а также название наркотика.

Наркокурьеры привезли из Москвы для дальнейшего распространения более 200 граммов синтетического наркотика. На арендованной в Твери квартире злоумышленники предварительно его расфасовали и попытались сделать наркозакладку в подъезде одного из жилых домов, однако были задержаны полицейскими. При личном досмотре в присутствии понятых у задержанных изъяли свертки с курительной смесью.

Возбуждено уголовное дело. Оба фигуранта заключены под стражу. Расследование завершено. Уголовное дело передано в суд.