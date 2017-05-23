tvernews.ru
23 мая Вторник :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

В Твери перед судом предстанут продавцы спайса, которые искали клиентов с помощью граффити на домах

23 Мая 2017 13:43
Автор:

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков в Твери задержали двух 23-летних наркодилеров. Один из молодых людей в интернете нашел объявление о работе курьером. Впоследствии он узнал, что в обязанности будет входить доставка наркотиков из другого города и распространение их бесконтактным способом («закладки») на территории Твери. Мужчина предложил подзаработать своему знакомому. Заказы от наркоманов они принимали на номер мобильного телефона, который приятели распространяли с помощью граффити - записывали на стенах жилых домов, а также название наркотика.

Наркокурьеры  привезли из Москвы для дальнейшего распространения более 200 граммов синтетического наркотика. На арендованной в Твери квартире злоумышленники предварительно его расфасовали и попытались сделать наркозакладку в подъезде одного из жилых домов, однако были задержаны  полицейскими. При личном досмотре в присутствии понятых у задержанных изъяли свертки с курительной смесью.

Возбуждено уголовное дело. Оба фигуранта заключены под стражу. Расследование завершено. Уголовное дело передано в суд.

 

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: спайс курительные смеси наркодилеры наркокурьеры наркоторговцы
Смотрите также:
Комментарии (5)

  • Bonch 
      Наконец-то!
    23.05.2017 13:58
    0 | 1

    • MikeH 
      Не радуйтесь. Это реально капля в море...
      23.05.2017 14:24
      0 | 3

  • Житель подземелья 
    Закладчиков ловить стали? Ладно, это хорошо. А всю цепочку раскрутить слабо, хотя бы одну, для показухи? Ведь реально же народ не скрывается, стоит пихнуть резюме на один известный сайт бесплатных объявлений - раз в неделю минимум работу закладчиком предлагают, причем не стесняются даже особо (во всяком случае год назад так было, с тех пор зарекся, лучше профильные сайты). Слабо раскрутить? Хотя бы ради показухи?
    23.05.2017 14:43
    0 | 2

    • MikeH 
      Откройте любую группу с объявлениями во Вконтактике - еще и не то увидите.
      23.05.2017 14:53
      0 | 1

    • Uylo_Yobannen 
      И раскручивают, и закрывают - в соответствии с требуемыми статистическими показателями.
      23.05.2017 16:05
      0 | 0
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

О чем думал тот, кто делал этот тверской бордюр

2017-05-21 10:59
70

Тверские прохожие на вопрос: "На что похож бордюр?" - хихикали

2017-05-22 13:10
65

Лось от удара вылетел на встречку, подробности смертельной аварии

2017-05-20 14:04
65

Как сделать наш город красивым?

2017-05-17 16:50
49

История одной Кошки

2017-05-23 09:47
46

Зампред правительства Тверской области Светлана Вержбицкая назначена директором драмтеатра

2017-05-16 18:15
46

Юлия Михайлюк отправилась в очередное путешествие

2017-05-20 09:01
39

Обманули маму - впарили косметические услуги в кредит на 100 тысяч

2017-05-22 14:09
38

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100