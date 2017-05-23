Фольклорный праздник «Троицкие гулянья» пройдёт 11 июня

11 июня в селе Василево Торжокского района на территории Музея деревянного зодчества пройдёт XXII Межрегиональный фольклорный праздник «Троичкие гулянья». Всех участников порадует разнообразие жанровых площадок:



— «Широкая Ярмарка» (продажа изделий мастеров-ремесленников, сувенирной продукции);



— «Забавушка» (русские народные забавы и игры для детей, выступление детских коллективов);



— «Фольклорная поляна» (выступление фольклорных коллективов)



— «Был бы друг, найдется и досуг» (выступление творческих коллективов и солистов в рамках конкурсной программы)



— «Центральная площадка (открытие праздника, выступление творческих коллективов) и другие.



В рамках «Троицких гуляний» состоися Межрегиональный открытй конкурс творческих коллективов и солистов (фольклор, народное пение, народные инструменты) «Троицкие обереги — 2017», который проводится при поддержке Государственного Российского Дома народного творчества им. В.Д. Поленова. Конкурс проводится по номинациям:



- Сольное народное пение;



- Ансамблевое и хоровое народное пение;



- Русские народные традиционные инструменты (соло и ансамбли);



Торжественное открытие XXII Межрегионального фольклорного праздника состоится в 12.00 на Центральной площадке «Я вырос здесь – и край мне этот дорог» с традиционного троицкого хоровода.



Фольклорный праздник «Троицкие гулянья» собирает до 10 тысяч зрителей. Гости приезжают в Васильево из Твери, муниципальных образований Тверской области и других регионов России.



В фольклорном празднике примут участие более 100 коллективов самодеятельного народного творчества: народно-певческие, фольклорные, танцевальные; солисты-частушечники и исполнители на народных инструментах; кукольные театры, цирковые и спортивные студии; военно-патриотические клубы, историко-этнографические общественные организации, клубы ролевых игр.

Сообщает Торжок Любимый Город.

