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В Твери пройдет показ одежды с элементами славянского костюма, созданной тверскими студентами-дизайнерами

23 Мая 2017 13:05
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26 мая 2017 года в 11.00 в тверском промышленно-экономическом колледже откроется Всероссийская  научно-практическая  конференция «Славянские исследования: история, культура, искусство»

Конференция, посвящена Дням славянской письменности и культуры, 70-летию Института славяноведения Российской академии наук и 25-летию Института славянской культуры РГУ им. А.Н. Косыгина

Тематика конференции:

- история, археология,

- философия;

- славянские языки и литература,

- этнология и этнография, в том числе, история костюма славянских народов.

После торжественного открытия конференции и пленарного заседания, будет проходить работа трёх секций конференции: Историческая славистика. История костюма; Искусство и дизайн в славянских странах; Культура славян: от традиции к современности.

На конференции пройдет показ коллекций одежды с элементами славянского костюма, созданных студентами-дизайнерами РГУ им. А.Н. Косыгина, Тверского промышленно-экономического колледжа. Эти коллекции заняли призовые места на всероссийских конкурсах и выставках. В рамках конференции также будет работать выставка традиционного русского народного костюма.

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Метки: день славянской письменности и культуры показ одежды
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