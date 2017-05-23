В Твери представители разных стран обсуждают, что делать с терроризом и кибератаками

23 мая в Твери открылась восьмая ежегодная международная встреча по безопасности под руководством Совета Безопасности России. Руководители разных спецслужб встретились, чтобы обсудить, что делать с глобальной информационной безопасностью и транснациональной организованной преступностью.

Российскую делегацию возглавит секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев. В встрече примут участие секретари советов безопасности, министры, помощники президентов и премьер-министров по национальной безопасности, руководители спецслужб – делегации из 85 стран.

На форум не пригласили представителей Украины и Грузии.