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В Твери представители разных стран обсуждают, что делать с терроризом и кибератаками

В Твери представители разных стран обсуждают, что делать с терроризом и кибератаками - ТИА
23 Мая 2017 12:25
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23 мая в Твери открылась восьмая ежегодная международная встреча по безопасности под руководством Совета Безопасности России.  Руководители разных спецслужб  встретились, чтобы обсудить, что делать с глобальной информационной безопасностью и транснациональной организованной преступностью.

Российскую делегацию возглавит секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев. В встрече примут участие секретари советов безопасности, министры, помощники президентов и премьер-министров по национальной безопасности, руководители спецслужб – делегации из 85 стран.

На форум не пригласили представителей Украины и Грузии.

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Метки: безопасность кибератаки терроризм
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Комментарии (6)

  • Proletary 
    Заранее прогнозирую итог встречи: надо расширить взаимодействие и больше усилий направить на усиление глобальной информационной безопасности и борьбу с транснациональной организованной преступностью.
ППР
    23.05.2017 12:51
    0 | 5

    • pessimist 
      если короче - два ведра воды. Правда у нашего губернатора будет отличная возможность пофоткаться с разными, в т.ч. и приличными, людьми. А то он уже до фотосессий с Волочковой докатился.
      23.05.2017 12:58
      0 | 5

  • Proletary 
    После недавней массированной всемирной кибератаки особое значение на предстоящей тверской встрече примет вопрос информационной безопасности.
Масштабная кибератака с использованием так называемого вируса-вымогателя с 12 мая затронула более 200 тысяч пользователей в 150 странах.
По словам секретаря Совбеза, те структуры, которые пользовались государственной системой защиты, практически не пострадали, а вот те, кто пренебрег ею, понесли ущерб.
---
Это все, что нужно знать о проходящей встрече. Лавров.мп3
    23.05.2017 12:57
    0 | 3

    • AlexTvr 
      Те кто ставил обновления и не держал открытыми порты остались в безопасности.
      23.05.2017 14:52
      0 | 0

  • 1% 
    эти беспонтовые совещания уже оскому вызывают) последняя кибератака показала безопасность информационных систем, а "топоры" в Сирии показали мухонепролетаемость средств ПВО РФ... очевидно же, что абсолютно все исходящее от "власти" является очковтирательством: от ремонта дорог до национальной безопасности. Так что пусть совещаются о чем хотят, реальность снова даст больный и обидный подзатыльник)
    23.05.2017 13:19
    1 | 5

  • Rina 
    Интересно, они все эти представители приехали или прилетели?
    23.05.2017 14:36
    0 | 0
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