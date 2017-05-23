Эксперты Госкорпорации «Росатом» высоко оценили уровень культуры безопасности на Калининской АЭС

- Культура безопасности на Калининской АЭС находится на высоком уровне. Все мероприятия выполняются в установленные сроки, с должным качеством и полнотой. Вопросы культуры безопасности всегда были и остаются приоритетными для Госкорпорации «Росатом». На Калининской АЭС им уделяется первостепенное внимание, - сказал начальник отдела инспекций по ядерному энергетическому комплексу Генеральной инспекции Госкорпорации «Росатом», председатель комиссии Александр Евчук. С 15 по 19 мая на Калининской АЭС комиссия Госкорпорации «Росатом» провела целевую инспекционную проверку обеспечения безопасности.

В ходе проверки эксперты рассмотрели вопросы ядерной безопасности, охраны труда, использования опыта эксплуатации, обеспечения работы в электроустановках, организации работы с персоналом; провели обходы промышленных площадок Калининской АЭС. В качестве положительных моментов они отметили хорошо организованную систему контроля за состоянием защитных средств, порядок и чистоту в офисных и производственных помещениях предприятия, наличие обширной наглядной агитации по культуре безопасности. «На Калининской АЭС на управленческих должностях появилось много молодых компетентных специалистов. Это очень радует», - добавил Александр Евчук в своем интервью.

- Культура безопасности – ключевой приоритет нашей работы. Мы хорошо знаем, что это такое. Все работники Калининской АЭС несут персональную ответственность за соблюдение норм и правил на производстве. Мы понимаем, что от качества работы нашей атомной станции зависит имидж всего Тверского региона. Безопасность нужна, в первую очередь, нам, - сказал директор Калининской АЭС Виктор Игнатов.

В работе комиссии также приняли участие главный физик - начальник лаборатории ПАО «Новосибириский завод химконцентратов» Виталий Гаджиев, главный специалист управления технической инспекции АО «Объединенная теплоэнергетическая компания» Анатолий Горбунов, главный специалист отдела инспекций по ядерному энергетическому комплексу Генеральной инспекции Госкорпорации «Росатом» Андрей Заживнов, главный специалист отдела охраны труда аппарата Российского профессионального союза работников атомной энергетики и промышленности Елена Чернышева, технический инспектор труда первичной профсоюзной организации Калининской АЭС Анна Гнатюк, а также руководители и специалисты подразделений Калининской АЭС.

Культура безопасности – это такой набор характеристик и особенностей деятельности организации и поведения отдельных лиц, который устанавливает, что вопросам обеспечения безопасности АЭС, как обладающих наивысшим приоритетом, уделяется внимание, определяемое их значимостью.

Управление информации и общественных связей Калининской АЭС