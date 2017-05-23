В Ржевском районе начинают борьбу с борщевиком

Администрация Ржевского района выступила с инициативой о проведении 2-3 июня общерайонного субботника, целью которого является борьба с борщевиком как в самих населённых пунктах, так и по обочинам дорог, в полях межпоселенческих территорий. В субботнике примут участие все сотрудники и депутаты районной администрации и администраций сельских поселений. К участию приглашают и самих жителей. Более того, наиболее отличившиеся сельские поселения будут премированы, сообщает РЖЕВСКАЯ ПРАВДА.