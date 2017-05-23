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В Ржевском районе начинают борьбу с борщевиком

23 Мая 2017 11:12
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Администрация Ржевского района выступила с инициативой о проведении 2-3 июня общерайонного субботника, целью которого является борьба с борщевиком как в самих населённых пунктах, так и по обочинам дорог, в полях межпоселенческих территорий. В субботнике примут участие все сотрудники и депутаты районной администрации и администраций сельских поселений. К участию приглашают и самих жителей. Более того, наиболее отличившиеся сельские поселения будут премированы, сообщает РЖЕВСКАЯ ПРАВДА.

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Метки: борщевик борьба с борщевиком
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Комментарии (9)

  • Proletary 
    Интересно, сколько кв.м. будет очищено от скверны?
    23.05.2017 12:04
    0 | 2

  • 1% 
    а как же статься расходов "на благоустройство" ? помнится, не так давно ажиотажно сообщали об очередной рекордной сумме наших денег, выделенных на это важное дело) а что мы получили на выходе? правильно, мобилизацию бюджетников.
    23.05.2017 12:11
    0 | 3

  • hell 
    А в городской черте областной столицы собираются бороться? Например, в Литвинках бываю- между детсадом и школой капец че творится... В свое время насажали, как силосное растение, а потом все само разрослось, где попало и было кинуто на произвол...
    23.05.2017 12:52
    0 | 1

  • Bonch 
      Помню, помню!  Участвовал по младости;-)  
(* 15-й в колонне :-))
    Прикрепленные изображения:
    23.05.2017 13:06
    0 | 2

  • arcadi007 
    В Беларуси это делается легко. И там борщевика нет. 
Надо просто дружно всем выйти и убрать поросль.
Всем противно когда кругом грязь, но все упорно как бараны будут сидеть дома и проклинать власти городские.
А нам Батька просто в трудовой книжке галочку ставит тем кто не выходит на субботники. Странно, но действует и всем приятно, хотя тоже бухтят некоторые.
    23.05.2017 13:32
    0 | 1

    • vepr76 
      Самостоятельно с этой дрянью опасно бороться, можно в "ящик сыграть".  Я у себя на участке 4 года с ним борюсь, до конца так и не победил, а сколько раз ожоги получал.
И в Белоруссии тоже есть эта проблема, другое дело, что там бесхозной земли столько нет и все поля возделываются.

http://proborshevik.ru/index.php/2011-01-18-07-48-51/48-2011-01-18-07-47-03/85-2011-01-18-07-21-39
      23.05.2017 14:49
      0 | 2

  • Житель подземелья 
    Поздняк уже метаться, лет 20 всем на борщевик было глубоко и теперь для того, чтобы с ним справиться, нужны уже серьезные финансовые и людские ресурсы. Но, как известно, денег нет. К тому же борщевик - это крайне живучая скотина и требует особых мер в обращении с ним. Так что удачи, конечно, в благом начинании, но есть ощущение что сие будет пшиком...
    23.05.2017 14:37
    0 | 1

    • dojdinka 
      Не поздняк, если с этой крайне живучей заразой будут бороться не на общерайонном, а на общероссийском уровне.
      23.05.2017 15:16
      0 | 0

      • peshehod 
        Да-да, только для успеха мероприятия каждый россиянин должен осознать территорию страны как свою кровную. А это чувство старательно и успешно выбито из народишка. Именно народишка, а не великого и могучего. В качестве возможной иллюстрации отношения к своей земле можно привести лужайку у Красинского моста на правом берегу Тверцы. Там пикникуют те, кому лень или не на чем ехать за город. Разумеется, все отходы праздника остаются на месте. Ну нету, нету достойного будущего у такой нации. И поделом.
        23.05.2017 15:35
        0 | 0
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