Мужчина из-за ревности задушил свою жену, а затем покончил жизнь самоубийством

Региональный следственный комитет расследует уголовное дело по статье "Убийство". По версии следствия, 20 мая 2017 года 27-летний мужчина во дворе своего дома в поселке Солнечный Вышневолоцкого района из-за ревности задушил свою супругу. С места преступления убийца скрылся. Затем по телефону он сообщил в полицию о совершенном им преступлении, после чего покончил жизнь самоубийством на железнодорожной станции, бросившись под проходящий поезд.