С 21 мая 2017 года в Тверской области снято ограничение посещения лесов

В связи с погодными условиями в Тверской области снято ограничение посещения лесов гражданами и въезда транспортных средств, установлены I-III классы пожарной опасности.

Министерство лесного хозяйства Тверской области призывает граждан ответственно относится к организации своего отдыха и соблюдать правила, которые позволят максимально сократить риск возникновения возгораний.

При обнаружении лесного пожара нужно незамедлительно сообщать по бесплатному телефону горячей линии министерства 8-800-100-90-25 или федеральному номеру лесной охраны 8-800-100-94-00 (звонок по России бесплатный) или по телефону Службы спасения 112.

В пожароопасный сезон в лесу гражданам ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев. В других местах разведение костров допускается на площадках, отделенных противопожарной минерализованной (то есть очищенной до минерального слоя почвы) полосой шириной не менее 0,5 метра. После костер должен быть тщательно засыпан землей или залит водой до полного прекращения тления;

- бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и др.);

- употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;

- оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.) в не предусмотренных специально для этого местах;

- заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, использовать машины с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим;

- выполнять работы с открытым огнем на торфяниках;

И в любом случае запрещается засорение леса бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и мусором.