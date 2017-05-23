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В Тверской области количество браков практически сравнялось с количеством разводов

23 Мая 2017 09:39
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Тверьстат опубликовал данные "Естественного движения населения за январь-март 2017 года". Цифры неутешительные по всем основным показателям. Так, детей в первом квартале текущего года родилось 3139 человек (в прошлом году было больше - 3557), а вот умерло 5772 человека. Хотя по сравнению с прошлым годом уровень смертности немного снизился, в целом мы видим, что в Тверской области идёт естественная убыль населения: -2633 в текущем году и -2588 за аналогичный период прошлого года.

К сожалению, ухудшилась ситуация и в семейных отношениях: количество браков практически сравнялось с количеством разводов: 1490 против 1393 соответственно. В прошлом году свадеб было больше (1509), а разводов меньше (1294).  

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Метки: демография естественное движение населения рождаемость смертность тверьстат
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Комментарии (2)

  • Бертран 
    Это стабильность и новое мышление, господа. В эпоху равенства и эмансипации наших женщин институт брака отходит на второй план. Для выживания в нашем обществе семья не особо нужна, а нужны интересная работа с хорошим доходом и отменное здоровье.
 Учитесь, занимайтесь спортом и ваша жизнь будет похожа на сказку!
    23.05.2017 10:09
    0 | 0

    • horton 
      Ой! А кто ж вам электорат будет рожать без брака? ))
      23.05.2017 10:15
      0 | 0
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