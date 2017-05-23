В Тверской области количество браков практически сравнялось с количеством разводов

Тверьстат опубликовал данные "Естественного движения населения за январь-март 2017 года". Цифры неутешительные по всем основным показателям. Так, детей в первом квартале текущего года родилось 3139 человек (в прошлом году было больше - 3557), а вот умерло 5772 человека. Хотя по сравнению с прошлым годом уровень смертности немного снизился, в целом мы видим, что в Тверской области идёт естественная убыль населения: -2633 в текущем году и -2588 за аналогичный период прошлого года.

К сожалению, ухудшилась ситуация и в семейных отношениях: количество браков практически сравнялось с количеством разводов: 1490 против 1393 соответственно. В прошлом году свадеб было больше (1509), а разводов меньше (1294).