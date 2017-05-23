tvernews.ru
23 мая Вторник :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

История одной Кошки

История одной Кошки - ТИА
23 Мая 2017 09:47
Автор:

Письмо с  историей одной тверской безымянной Кошки прислала на почту ТИА Елена Степина - волонтёр Инициативной группы по защите животных Твери. Это не счастливая история спасения бездомного животного, какие мы привыкли читать. Но зато самая, что ни на есть, правдивая. 

Никто не знает, как она появилась и откуда в доме №4 по ул. Коробкова. Она была совсем маленьким и забавным котёнком, росшим в подъезде. Кошка росла, её кормили, иногда даже гладили, но дома у неё, по-прежнему, не было, даже несмотря на то, что Кошка была очень ласковая и тянулась к людям. Она так хотела просто быть чьей-то... И вот, однажды, с кошкой случилась беда. Конечно, никто не знает как. Кошке оторвали правое ушко, под самый корень, и повредили обе передние лапки. Сначала лапки и ушко очень болели, ушко даже пробовала лечить какая-то бабушка, не заметив повреждения лапок. Потом боль утихла, лапки начали отсыхать, ходить больше Кошка не могла, она лишь ползала потихоньку в тёмном подъезде. Мимо каждый день шли люди, перешагивая, и, как будто не замечая Кошку. Она по-прежнему мурчала и ждала, что её погладят.

Больше 10 дней она прожила в таком состоянии, ни один человек не озаботился походом с ней в ветклинику, хотя ближайшая находилась в 3 минутах ходьбы от дома. Зато писать и звонить волонтёрам время было. Как обычно текст примерно одинаков-"сами не можем", "у меня уже есть собака и кот", "мы уезжаем". За 6 лет в зоозащите все отговорки знаешь наизусть, иногда можешь даже подсказать.

Пост висел в группе больше трёх дней, кошку даже возили в клинику, но потом она снова оказалась в подъезде.

Мы поехали за ней, понимая, что теперь она подавно никому не нужна, если не была нужна здоровая. Кошка будет гнить в подъезде, пока не умрёт.

Мы нашли её между 7 и 8 этажом, посреди коридора, она лежала и смотрела на нас своими большими жёлтыми глазами и, совсем, не боялась. Не боялась она и на приёме, когда доктор зачитывал диагноз, точнее приговор- ампутация обеих лап, культи, кожа на которых будет лопаться от движения, затем ампутация выше или эвтаназия.

Кошка не боялась, она лишь поудобнее легла на бочок, жмурясь от яркого света и немного от того, что я чешу её за ушком, единственным ушком, которое у неё осталось.

Решение было принято, вчера около 17.30 Кошки не стало. Ей было чуть больше года. Она была ласковая и очень красивая. Кажется, обычная полосатая кошка, которых сотни в нашем городе. Обычная полосатая кошка, которая оставила ещё одну чёрную дыру в моём сердце. 

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: кошка инициативная группа по защите животных твери истории бездомных животных спасти кота
Смотрите также:
Комментарии (10)

  • Georgchen 
    Знаете что, идите вы  в задницу с такими новостями. И без вас тошно.
    23.05.2017 09:55
    6 | 7

    • kudimov 
      Зря Вы, Егорушка, новость крайне подходящая для тематики сайта. Жаль ее рано вывесили, народ еще пытается работать и не читает. Но к обеду начнутся причитания, слезы, уси-пуси, мимимишки и пр.
      23.05.2017 10:02
      7 | 1

      • Dobry кrtek 
        Хм... Не причитания, пенёк, а выражение сочувствия к страдающему и безответному ( безобидному ) существу, имеющему право на жизнь, а не мучения среди "добрых" людишек. И не стоит заводить глупый срач типа "мол дятей-старушек лучша пожалейте". Человеку худо-бедно помогут, а таким вот животным? Вопрос риторический.
        23.05.2017 10:12
        0 | 4

    • blkm 
      Да лучше такая заметка, чем про бордюры, ТИА возможно решило исправиться.
      23.05.2017 10:23
      0 | 0

  • Бертран 
    Видимо кошка пострадала от зубов домашних собак, коих стало много благодаря высокому уровню доходов и низкой душевной конституции наших горожан. Организовать помощь животному должны местные собачники- любить животных, это не только своего питомца лелеять, но и помогать всей фауне, господа!
    23.05.2017 10:01
    1 | 2

  • horton 
    "Мне казалось, я бегу полем, 
На не чующих травы лапах 
Я не помню никакой боли, 
Смерть была - один сплошной запах... 
…..
Я гоняю теперь солнце, как мячик, 
Я не кошка теперь, а тучка. 
Что же ты хозяйка, все плачешь? 
Ты же видишь, что мне здесь лучше..."
    23.05.2017 10:05
    0 | 7

  • Dobry кrtek 
    Тошно, не тошно... Страшно. Страшно, что в этом подъезде, и не только в этом, живут такие люди, вероятно, имеющие детей. То есть матери, отцы и прочие "любящие и добрые". Бедная кошка, за что ей такие мучения... Слов нет, господа, в дерьме мы живём. Хоть и думаем, что в розарии.
    23.05.2017 10:06
    0 | 4

  • ilich 
    Живое чуждо россиянам, они от каменных залуп балдеют...
    23.05.2017 10:14
    0 | 1

    • Dobry кrtek 
      Доброта нонче не в моде. Деградация наше всё.((
      23.05.2017 10:26
      0 | 0

  • Добрая Мышь 
    закидайте меня камнями - но что за предъявы непонятные? и бабуля помочь пыталась, и люди обращались в зоозащитные организации, не просто так сидели., сами же пишите. у жильцов есть маленькие дети, за которыми надо следить и люди действительно часто боятся брать и трогать больных животных, ведь они могут заразить и их детей. люди сделали что должны - обратились к защитникам - почему же вы так поздно обратились к врачам? и почему никто не задался вопросом - а в результате чего произошла травма? ищите виновных там.
    23.05.2017 10:26
    0 | 0
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

О чем думал тот, кто делал этот тверской бордюр

2017-05-21 10:59
70

Лось от удара вылетел на встречку, подробности смертельной аварии

2017-05-20 14:04
65

Тверские прохожие на вопрос: "На что похож бордюр?" - хихикали

2017-05-22 13:10
61

Как сделать наш город красивым?

2017-05-17 16:50
48

В 2016 году в Тверь не пришел ни один зарубежный инвестор

2017-05-16 10:19
47

Зампред правительства Тверской области Светлана Вержбицкая назначена директором драмтеатра

2017-05-16 18:15
46

Юлия Михайлюк отправилась в очередное путешествие

2017-05-20 09:01
39

Мусорного завода в Оленинском районе не будет, а глава Олег Дубов попрощался с жителями

2017-05-16 14:15
39

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100