История одной Кошки

Письмо с историей одной тверской безымянной Кошки прислала на почту ТИА Елена Степина - волонтёр Инициативной группы по защите животных Твери. Это не счастливая история спасения бездомного животного, какие мы привыкли читать. Но зато самая, что ни на есть, правдивая.

Никто не знает, как она появилась и откуда в доме №4 по ул. Коробкова. Она была совсем маленьким и забавным котёнком, росшим в подъезде. Кошка росла, её кормили, иногда даже гладили, но дома у неё, по-прежнему, не было, даже несмотря на то, что Кошка была очень ласковая и тянулась к людям. Она так хотела просто быть чьей-то... И вот, однажды, с кошкой случилась беда. Конечно, никто не знает как. Кошке оторвали правое ушко, под самый корень, и повредили обе передние лапки. Сначала лапки и ушко очень болели, ушко даже пробовала лечить какая-то бабушка, не заметив повреждения лапок. Потом боль утихла, лапки начали отсыхать, ходить больше Кошка не могла, она лишь ползала потихоньку в тёмном подъезде. Мимо каждый день шли люди, перешагивая, и, как будто не замечая Кошку. Она по-прежнему мурчала и ждала, что её погладят.

Больше 10 дней она прожила в таком состоянии, ни один человек не озаботился походом с ней в ветклинику, хотя ближайшая находилась в 3 минутах ходьбы от дома. Зато писать и звонить волонтёрам время было. Как обычно текст примерно одинаков-"сами не можем", "у меня уже есть собака и кот", "мы уезжаем". За 6 лет в зоозащите все отговорки знаешь наизусть, иногда можешь даже подсказать.

Пост висел в группе больше трёх дней, кошку даже возили в клинику, но потом она снова оказалась в подъезде.

Мы поехали за ней, понимая, что теперь она подавно никому не нужна, если не была нужна здоровая. Кошка будет гнить в подъезде, пока не умрёт.

Мы нашли её между 7 и 8 этажом, посреди коридора, она лежала и смотрела на нас своими большими жёлтыми глазами и, совсем, не боялась. Не боялась она и на приёме, когда доктор зачитывал диагноз, точнее приговор- ампутация обеих лап, культи, кожа на которых будет лопаться от движения, затем ампутация выше или эвтаназия.

Кошка не боялась, она лишь поудобнее легла на бочок, жмурясь от яркого света и немного от того, что я чешу её за ушком, единственным ушком, которое у неё осталось.

Решение было принято, вчера около 17.30 Кошки не стало. Ей было чуть больше года. Она была ласковая и очень красивая. Кажется, обычная полосатая кошка, которых сотни в нашем городе. Обычная полосатая кошка, которая оставила ещё одну чёрную дыру в моём сердце.