Водитель ВАЗа без прав превысил скорость и улетел в кювет

22 мая в 16.30 на 5 км на дороге Медное-Кумордино Калининского района 28-летний водитель, лишённый права управления, ехал на ВАЗ 21093, превысил скорость и улетел в кювет. Водитель и 42-летний пассажир ВАЗ 21093 (в момент ДТП находился на переднем пассажирском сиденье, не пристегнут ремнем безопасности) с полученными травмами доставлены в больницу,сообщает пресс-служба УГИБДД по Тверской области