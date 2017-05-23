Долги коммунальных предприятий по-прежнему остаются главной проблемой в подготовке к зиме – обеспечение надежного теплоснабжения горожан теплом и горячей водой напрямую зависит от собираемости платежей. Долги перед теплоснабжающей компанией не уменьшаются, а только растут и на начало мая достигли более 1,2 миллиарда рублей. Только представьте себе эту сумму! При этом просроченная задолженность - почти 900 миллионов рублей.

Для того чтобы жители домов могли самостоятельно следить за тем, как представляющие их интересы жилищно–коммунальные организации исполняют свои обязательства перед поставщиком тепла, ООО «Тверская Генерация» продолжает составление рейтинга потребителей тепловой энергии.

Ежемесячно компания определяет злостных неплательщиков, должников и добросовестных потребителей. Критериями оценки компаний являются выполнение договорных условий, отсутствие просроченной задолженности, равномерность и регулярность оплаты, своевременные и полные текущие платежи.

Среди злостных неплательщиков:

Товарищество собственников жилья "Кольцевая-80"

Жилищно-строительный кооператив N117 "Искра"

Товарищество собственников жилья "Кольцевая, 82"

Товарищество собственников жилья "Трудолюбия-36"

Товарищество собственников жилья "У ФОНТАНА"

Товарищество собственников жилья "Луначарского, 32"

Товарищество собственников жилья "Чайка"

Товарищество собственников жилья "БЛАГОЕВА,15"

Товарищество собственников жилья "Хромова 15"

Товарищество собственников жилья "ЖСК-10"

Товарищество собственников жилья "Лидии Базановой-20"

Товарищество собственников жилья "Хрустальная 42"

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "РСК первый квартал"

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Лазурь"

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Наш Дом"

Общество с ограниченной ответственностью "Главное управление жилищным фондом"

Общество с ограниченной ответственностью "Застава-Плюс"

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Уютный Дом"

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "БЛАГО+"

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Тверская жилищная компания"

Общество с ограниченной ответственностью "УК БЛАГО-СЕРВИС"

К сожалению, не платят и промышленные предприятия. Среди них: ООО "Волжская бумага", ОАО «Тверьстекло-М».

Помимо неплательщиков рейтингом отмечаются и добросовестные исполнители коммунальных услуг. Среди образцовых потребителей тепловой энергии такие компании как:

Товарищество собственников жилья "СКЛИЗКОВА ДОМ 10"

Жилищно-строительный кооператив №110

Жилищно-строительный кооператив №53

Товарищество собственников жилья "Ткача,16"

А также промышленные предприятия: ООО «"Тверской полиграфический комбинат"», ЗАО «Тверской экскаватор» ООО "БЭСТ-ЛОГИСТИКА", ООО "Тверской Спектр".