Полина Дюкова победила в перевенстве России по гребле на байдарках и каноэ

В Москве завершилось первенство России по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров и юниорок до 19 лет. Спортсмены из Тверской области достойно представили свой регион, завоевав четыре медали. В гонках женских каноэ-двоек на 500 метров победу одержала Полина Дюкова, взявшая также серебряную награду в каноэ-одиночке на 200 метрах. С успешным выступлением спортсменку поздравил губернатор Игорь Руденя.

Бронзовыми призерами соревнований стали Анастасия Важинская, которая выступала в каноэ-двойке на 200 метрах, Матвей Жуков и Михаил Егоров в мужском каноэ-двойке на 1000 метрах.