tvernews.ru
22 мая Понедельник :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

В Тверской области сотрудники ГИБДД задержали подозреваемого в угоне автомобиля

22 Мая 2017 20:26
Автор:

В дежурную часть отдела МВД России по Конаковскому району обратилась 26-летняя жительница Московской области. Девушка рассказала о том, что у неё угнали автомобиль марки «Форд-Фокус», припаркованный у дома по улице Васильковского в городе Конаково.

Сотрудники ГИБДД,находившиеся на маршруте патрулирования, заметили автомобиль, подходящий под описание разыскиваемого. Полицейские остановили авто, за рулем находился 26-летний житель Московской области.  

Для дальнейшего разбирательства подозреваемого доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Угнанную машину вернули хозяйке, сообщает УМВД России по Тверской области

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: угнали автомобиль Тверская обалсть
Смотрите также:
Комментарии (0)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

О чем думал тот, кто делал этот тверской бордюр

2017-05-21 10:59
70

Лось от удара вылетел на встречку, подробности смертельной аварии

2017-05-20 14:04
65

Тверские прохожие на вопрос: "На что похож бордюр?" - хихикали

2017-05-22 13:10
60

Как сделать наш город красивым?

2017-05-17 16:50
48

Зампред правительства Тверской области Светлана Вержбицкая назначена директором драмтеатра

2017-05-16 18:15
46

В 2016 году в Тверь не пришел ни один зарубежный инвестор

2017-05-16 10:19
46

Юлия Михайлюк отправилась в очередное путешествие

2017-05-20 09:01
39

Мусорного завода в Оленинском районе не будет, а глава Олег Дубов попрощался с жителями

2017-05-16 14:15
39

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100