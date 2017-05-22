В Тверской области сотрудники ГИБДД задержали подозреваемого в угоне автомобиля

В дежурную часть отдела МВД России по Конаковскому району обратилась 26-летняя жительница Московской области. Девушка рассказала о том, что у неё угнали автомобиль марки «Форд-Фокус», припаркованный у дома по улице Васильковского в городе Конаково.

Сотрудники ГИБДД,находившиеся на маршруте патрулирования, заметили автомобиль, подходящий под описание разыскиваемого. Полицейские остановили авто, за рулем находился 26-летний житель Московской области.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемого доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Угнанную машину вернули хозяйке, сообщает УМВД России по Тверской области