В Тверской области почти вдвое увеличат финансирование поддержки получателей ипотечных кредитов в 2017 году

Более 9 млн рублей направят дополнительно из бюджета Тверской области на социальные выплаты гражданам, которые взяли ипотечный кредит для приобретения жилья.
Сейчас размер единовременной социальной денежной выплаты жителям Верхневолжья, которые приобретают жилье с помощью ипотеки, равен 50 тыс. рублям.
Ранее планировалось обеспечить в 2017 году 215 социальных выплат на сумму 10,7 млн рублей. С учетом принятого на заседании Бюджетной комиссии решения о предоставлении еще 181 выплаты сверх запланированного финансовая поддержка по этому направлению составит почти 20 млн рублей, сообщает правительство Тверской области
Комментарии (5)
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id1Ray
22.05.2017 22:30
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Uylo_Yobannen
22.05.2017 22:42
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22.05.2017 22:47
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