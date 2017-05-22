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В Тверской области почти вдвое увеличат финансирование поддержки получателей ипотечных кредитов в 2017 году

22 Мая 2017 19:34
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Более 9 млн рублей направят дополнительно из бюджета Тверской области на социальные выплаты гражданам, которые взяли ипотечный кредит для приобретения жилья.

Сейчас размер единовременной социальной денежной выплаты жителям Верхневолжья, которые приобретают жилье с помощью ипотеки, равен 50 тыс. рублям.

Ранее планировалось обеспечить в 2017 году 215 социальных выплат на сумму 10,7 млн рублей. С учетом принятого на заседании Бюджетной комиссии решения о предоставлении еще 181 выплаты сверх запланированного финансовая поддержка по этому направлению составит почти 20 млн рублей, сообщает правительство Тверской области

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Метки: 9 млн рублей социальные выплаты гражданам ипотечный кредит
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Комментарии (5)

  • Proletary 
    - Правда, что евреи продали Россию?
- Правда, правда, еврейская морда! Что тебе нужно?
- Скажите, а где я могу получить свою долю?
    22.05.2017 22:06
    0 | 0

  • 100 % 
    Когда я первый раз прочла в постановлении - помощь людям, оказавшимся в кризисной ситуации (потеря работы, смерть "кормильца" и пр.) -  те, у которых ипотека, ну, думала - как-то помогут..
ага.
Помогли.
50 т.р.
 и дальше колбасься, как можешь..
Это что? отмазка перед вышестоящими - помогли многодетным-малоимущим-слабым-сирым и  погасили часть кредита? КАКУЮ ЧАСТЬ?????
 Нет, я понимаю. что 50 т.р. на дороге не валяются и никто не откажется.. Но. поверьте мне, той, которая в ипотеке, и которая не подходит под параметры получения данных 50 т.р.(не инвалид,  не безработная и не другое-прочее) - эта помощь государства - никого еще не спасла от процента-бремени или иного ипотечного АДА. ибо. Слишком смешна сумма. 
Но. Красиво её преподносят.. 
Пы.Сы. - С другой стороны, всегда ли законно кто-то умудряется её получить,  .?
    22.05.2017 22:25
    0 | 0

  • id1Ray 
    у банкиров мало бабок? им еще и бюджет раздавать?
праильна!! нафига делать адекватные процентные ставки? - накормим банкиров еще и бюджетным баблом!
    22.05.2017 22:30
    0 | 0

    • Uylo_Yobannen 
      Я вам по секрету скажу: в нашей стране почти всё бабло - изначально бюджетное.
      22.05.2017 22:42
      0 | 0

      • 100 % 
        и??? 
как-то по  договору, нельзя жилищной комиссии пояснить, что её работа должна быть  "заявительной"
        22.05.2017 22:47
        0 | 0
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