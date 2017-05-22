В Тверской области почти вдвое увеличат финансирование поддержки получателей ипотечных кредитов в 2017 году



Более 9 млн рублей направят дополнительно из бюджета Тверской области на социальные выплаты гражданам, которые взяли ипотечный кредит для приобретения жилья.

Сейчас размер единовременной социальной денежной выплаты жителям Верхневолжья, которые приобретают жилье с помощью ипотеки, равен 50 тыс. рублям.

Ранее планировалось обеспечить в 2017 году 215 социальных выплат на сумму 10,7 млн рублей. С учетом принятого на заседании Бюджетной комиссии решения о предоставлении еще 181 выплаты сверх запланированного финансовая поддержка по этому направлению составит почти 20 млн рублей, сообщает правительство Тверской области