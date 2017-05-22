В Твери дорожную разметку наносят с помощью новой техники

МУП «ЖЭК» приобрёл специальную установку для нанесения дорожной разметки термопластиком. На данный момент с её помощью «зебра» уже нанесена на бульваре Цанова, проспекте Калинина и ряде других улиц.

Машину купили на тверском заводе ТМК, там же сотрудники МУП «ЖЭК» прошли обучение по работе с данной установкой. При сохранении благоприятных погодных условий разметку планируется наносить ежедневно по вечерам, чтобы не затруднять движение транспорта.

В течение ближайшего времени будут наноситься белые полосы. Затем котёл будет промыт, а в термопластик добавят специальный краситель, и на пешеходных переходах появятся жёлтые полосы.

Термопластик позволяет продлить срок службы дорожной разметке. МУП «ЖЭК» согласно контракту наносит слой не менее 2 мм, что позволяет пешеходным переходам не стираться в течение 6-12 месяцев. Срок службы разметки, нанесённой краской - 3 месяца.

Каждый вечер МУП «ЖЭК» покрывает термопластиком порядка 150-200 метров дорожного полотна. Также на субподряде в Твери работает московская фирма, что позволяет ускорить процесс нанесения разметки. На данный момент всего работы были выполнены на 1,5 тысячах кв. м. В ближайшее время разметку на пешеходных переходах с помощью этой технологии планируется нанести на всех основных дорогах города.

Также идет работа по покосу травы, согласно контракту МУП «ЖЭК» скосит 3,5 млн кв.м. В этот объём входят газоны на улицах и вдоль дорог. Что же касается скверов и парков, то там покосом в течение всего сезона будет заниматься МБУ «Зеленстрой». Работы начались 22 мая, сообщает Управление информации администрации города Твери