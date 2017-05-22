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В Твери дорожную разметку наносят с помощью новой техники

В Твери дорожную разметку наносят с помощью новой техники - ТИА
22 Мая 2017 18:58
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Фоторепортаж

МУП «ЖЭК» приобрёл специальную установку для нанесения дорожной разметки термопластиком. На данный момент с её помощью «зебра» уже нанесена на бульваре Цанова, проспекте Калинина и ряде других улиц.

Машину купили на тверском заводе ТМК, там же сотрудники МУП «ЖЭК» прошли обучение по работе с данной установкой. При сохранении благоприятных погодных условий разметку планируется наносить ежедневно по вечерам, чтобы не затруднять движение транспорта.

В течение ближайшего времени будут наноситься белые полосы. Затем котёл будет промыт, а в термопластик добавят специальный краситель, и на пешеходных переходах появятся жёлтые полосы.
Термопластик позволяет продлить срок службы дорожной разметке. МУП «ЖЭК» согласно контракту наносит слой не менее 2 мм, что позволяет пешеходным переходам не стираться в течение 6-12 месяцев. Срок службы разметки, нанесённой краской -  3 месяца.

Каждый вечер МУП «ЖЭК» покрывает термопластиком порядка 150-200 метров дорожного полотна. Также на субподряде в Твери работает московская фирма, что позволяет ускорить процесс нанесения разметки. На данный момент всего работы были выполнены на 1,5 тысячах кв. м. В ближайшее время разметку на пешеходных переходах с помощью этой технологии планируется нанести на всех основных дорогах города.

Также идет работа по покосу травы, согласно контракту МУП «ЖЭК» скосит 3,5 млн кв.м. В этот объём входят газоны на улицах и вдоль дорог. Что же касается скверов и парков, то там покосом в течение всего сезона будет заниматься МБУ «Зеленстрой». Работы начались 22 мая, сообщает  Управление информации администрации города Твери

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Метки: дорожная разместка администрация твери благоустройство
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Комментарии (9)

  • jazz-y 
    ... пойду обновлю колышки у свежепосаженных веточек сирени - третий год подряд веду неравную борьбу с косильщиками...
    22.05.2017 19:15
    0 | 3

    • MikeH 
      А окольцевать колесами с шиномонтажа?
      22.05.2017 20:02
      0 | 2

      • jazz-y 
        В свое время насмотрелся на произведения дворового искусства из старых покрышек и с тех пор на дух их не переношу. Хотя, пожалуй, они решили бы мою проблему...
        22.05.2017 20:48
        0 | 0

        • Uylo_Yobannen 
          В случае индивидуальной непереносимости вида старых покрышек могу посоветовать использовать колодезные кольца ЖБИ.
          22.05.2017 21:04
          0 | 3

  • MikeH 
    Новость про хитрый девайс, который рисует пластиком. Из трех фоток к новости - на двух мужик с бензотриммером. WTF?
    22.05.2017 20:03
    0 | 3

  • fen 15 
    Как обычно новость не о чём, когда нанесут всё разметку по всему городу?  Когда произведут первый покос? Про ямочный ремонт тишина, хотя уже некоторые пешеходные переходы проваливаются. Господа Огоньков и Криворученко, когда вы наконец-то системно подойдёте к своей работе, не интересно раз в неделю читать, как где-то, что-то покрасили, вроде как новой техникой, которую не показали, потом что-то вроде как добавить надо, а покоса пока не видно. Да и незабудьте собрать и вывести скошенную траву, как написано в контракте.
    22.05.2017 20:30
    0 | 1

  • Uylo_Yobannen 
    Могучая поливалка к новой разметке у ЖЭКа уже есть?
    Прикрепленные видео:
    Прикрепленное видео
    22.05.2017 21:08
    0 | 3

    • Proletary 
      https://youtu.be/g7EmYpPBoDY?t=4m30s
      22.05.2017 22:00
      0 | 1

  • ДеД 
    Эх, техника... новая!
    Прикрепленные изображения:
    22.05.2017 23:01
    0 | 0
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