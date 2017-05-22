Правительство области: На повышение зарплат педагогам и работникам культуры направят более 525 млн рублей из регионального бюджета

Исполнение в Тверской области майских указов Президента России Владимира Путина в части повышения заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы обсуждалось 22 мая на заседании региональной бюджетной комиссии, которое провел губернатор Игорь Руденя.

Наиболее значительным повышение оплаты труда в 2017 году станет для педагогов дополнительного образования и работников культурной сферы, в том числе преподавателей отраслевых организаций среднего профессионального образования.

Целевой показатель по средней оплате труда педагогов допобразования в 2017 году – 23993 рубля, работников культуры – 21114 рублей, преподавателей организаций среднего профессионального образования – 22287 рублей. На обеспечение роста зарплат этих категорий специалистов из областного бюджета будет направлено свыше 525 млн рублей.

В Тверской области действует 159 учреждений дополнительного образования, которые посещают более 73,5 тысячи детей, сообщает правительство Тверской области