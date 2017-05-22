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Правительство области: На повышение зарплат педагогам и работникам культуры направят более 525 млн рублей из регионального бюджета

22 Мая 2017 18:25
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Исполнение в Тверской области майских указов Президента России Владимира Путина в части повышения заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы обсуждалось 22 мая на заседании региональной бюджетной комиссии, которое провел губернатор Игорь Руденя.

Наиболее значительным повышение оплаты труда в 2017 году станет для педагогов дополнительного образования и работников культурной сферы, в том числе преподавателей отраслевых организаций среднего профессионального образования.

Целевой показатель по средней оплате труда педагогов допобразования в 2017 году – 23993 рубля, работников культуры – 21114 рублей, преподавателей организаций среднего профессионального образования – 22287 рублей. На обеспечение роста зарплат этих категорий специалистов из областного бюджета будет направлено свыше 525 млн рублей.

В Тверской области действует 159 учреждений дополнительного образования, которые посещают более 73,5 тысячи детей, сообщает правительство Тверской области

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Метки: зарплаты педагогов тверская область
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Комментарии (5)

  • Dobry кrtek 
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    22.05.2017 19:12
    0 | 2

  • Valter 
    Встречайте очередное наэбАлово!
    22.05.2017 21:46
    0 | 2

  • arcadi007 
    Теперь директора будут получать в среднем 2 млн. в год.
Дорогие учителя денег нет, но Вы держитесь.
    22.05.2017 22:09
    0 | 0

  • mednoe521 
    Средняя зарплата (снова промелькнуло в новости). Ау! Начальники!!! Вы где живёте? Учитель 30 лет стаж, 21 час, - 12,500 на руки.А стимулирующие- это отдельный разговор, их могут и не дать, как не раз бывало. ТИА, сделайте рейд по школам, поговорите с учителями, много интересного нароете.
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    22.05.2017 23:00
    0 | 0

    • Dobry кrtek 
      Кстати, отличный будет репортаж! Власть много чего о себе "правдивой" узнает. Только репортаж должен быть на условиях анонимности, героев в наше время быстро съедает агрессивная "серость".
      22.05.2017 23:03
      0 | 0
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