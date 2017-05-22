Правительство области: На повышение зарплат педагогам и работникам культуры направят более 525 млн рублей из регионального бюджета

Исполнение в Тверской области майских указов Президента России Владимира Путина в части повышения заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы обсуждалось 22 мая на заседании региональной бюджетной комиссии, которое провел губернатор Игорь Руденя.
Наиболее значительным повышение оплаты труда в 2017 году станет для педагогов дополнительного образования и работников культурной сферы, в том числе преподавателей отраслевых организаций среднего профессионального образования.
Целевой показатель по средней оплате труда педагогов допобразования в 2017 году – 23993 рубля, работников культуры – 21114 рублей, преподавателей организаций среднего профессионального образования – 22287 рублей. На обеспечение роста зарплат этих категорий специалистов из областного бюджета будет направлено свыше 525 млн рублей.
В Тверской области действует 159 учреждений дополнительного образования, которые посещают более 73,5 тысячи детей, сообщает правительство Тверской области
Комментарии (5)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
mednoe521
Прикрепленные изображения:
22.05.2017 23:00
0
|
0
Dobry кrtek
22.05.2017 23:03
0
|
0