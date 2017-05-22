В День славянской письменности и культуры в центре Твери на полчаса перекроют движение

24 мая в Твери студенты отметят День славянской письменности и культуры. Традиционно, с плакатами, шариками, кричалками студенты весело пройдут по улицам города. В связи с праздничными мероприятиями ( прохождение колонны студентов) 24 мая с 12.30 до 13.00 будет запрещена парковка и движение:

- по улице Трехсвятская, на участке от улицы Желябова до проспекта Чайковского;

- по проспекту Чайковского, на участке от улицы Трехсвятская до улицы Фадеева.

Сообщает пресс-служба УГИБДД по Тверской области

