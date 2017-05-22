Тверские экспортеры откроют шоу-рум

24 мая в Твери пройдёт Международная конференция «Малый и средний бизнес: международное сотрудничество, перспективы в технологической кооперации и внедрении инноваций», в рамках которой будет работать шоу-рум с продукцией местных производителей, ориентированных на зарубежные рынки.

В рамках конференции запланирована работа трёх секций:

- «Перспективные направления экспорта и технологической кооперации для предпринимателей Тверской области: СНГ, Азиатско-тихоокеанский регион, Евросоюз, а также страны Африки»;

- «Подготовка управленческих кадров для международной деятельности предприятий и организаций Тверской области»;

- «Экспортный потенциал сельскохозяйственных производителей Тверской области».

Главная задача, которая стоит перед организаторами конференции, – создать площадку для открытого диалога между зарубежными и российскими компаниями, что даст возможность предпринимателям не только обменяться опытом в ведении деловых отношений, но и позволит наладить контакты с новыми партнёрами.

В мероприятии примут участие представители регионального правительства, Законодательного Собрания Тверской области, а также администрации г. Твери. На конференции запланированы выступления заместителя торгового советника посольства Австрийской Ресупблики в России Кристофа Пфайфера, директора АНО «Японский центр» Митихиро Хамано с докладом на тему «Эффективность предприятия по-японски», Советника торгового представительства Таджикистана в Российской Федерации Давлатхана Азизова, Исполнительного Директора Российско-Египетского Делового Совета Моны Халиль и многих других.

В ходе конференции будет организован телемост с Германией. Представитель земли Рейнланд Пфальц в России Александр Фролов выступит с докладом на тему «Индустрия 4.0. Опыт Германии».