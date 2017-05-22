В тверской школе №16 продолжается набор в классы ГИБДД

Управление ГИБДД УМВД России по Тверской области совместно с МОУ СОШ №16 продолжает набор в 10-е классы профильного обучения по специализации ГИБДД.



Профильный класс с юридической подготовкой по специализации ГИБДД полностью соответствуют целям и задачам, которые определяют деятельность общеобразовательной школы, так как предоставляет обучение на основе Государственных стандартов установленных для общеобразовательных учреждений.

В программу обучения специализированного класса ГИБДД входят: основы Российского законодательства (административное, уголовное право и т.д.), организация службы ГИБДД, спецсредства и спецтехника ГИБДД.

Телефон для справок: 8 (4822) 58-15-78.