Вадим Степанов возглавил комитет по делам молодежи Тверской области

Исполняющим обязанности председателя Комитета по делам молодежи Тверской области назначен Вадим Валерьевич Степанов. Об этом Губернатор Игорь Руденя сообщил сегодня, 22 мая, открывая заседание Бюджетной комиссии Тверской области.

Вадим Степанов - кандидат политических наук, окончил Тверской государственный университет и Институт государственной службы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальностям «Государственное и муниципальное управление», «Связи с общественностью», «Политическая культура и идеология». Работал руководителем некоммерческих организаций, возглавлял Ассоциацию по содействию развития гражданского общества «Институт развития гражданского общества». С апреля 2017 года занимал должность заместителя председателя Комитета по делам молодежи Тверской области. Сообщает пресс-служба Правительства Тверской области