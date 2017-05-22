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В Тверской области в лесу нашли тайник с марихуаной

22 Мая 2017 15:29
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Фоторепортаж

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков совместно с оперативниками ОМВД по Калининскому району в лесу задержали неработающую 54-летнюю жительницу Твери  по подозрению в сбыте наркотических средств путём «закладок».

Полицейские обнаружили в лесу тайник с банкой, в которой находилось растительное вещество зеленого цвета. Как установили эксперты-криминалисты, это была "марихуана" общей массой около 182 граммов, что является крупным размером.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

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Метки: марихуана наркоторговцы борьба с наркотиками
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Комментарии (2)

  • Robin Good 
    Круто. Прям как "Анискин и Фантомас". Все остальные блокбастеры - отжимаются.
    22.05.2017 16:39
    0 | 1

  • Buzzer 
    Нашли тайник, неделю выходили из леса и глупо хихикали.
    22.05.2017 17:20
    0 | 0
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