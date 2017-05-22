В Тверской области в лесу нашли тайник с марихуаной

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков совместно с оперативниками ОМВД по Калининскому району в лесу задержали неработающую 54-летнюю жительницу Твери по подозрению в сбыте наркотических средств путём «закладок».

Полицейские обнаружили в лесу тайник с банкой, в которой находилось растительное вещество зеленого цвета. Как установили эксперты-криминалисты, это была "марихуана" общей массой около 182 граммов, что является крупным размером.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.