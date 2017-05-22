Тверские зоозащитники просят помощи: животных не на что кормить и лечить

В Инициативной группе по защите животных Твери опубликован пост с просьбой о помощи:

- К сожалению, мы вынуждены констатировать тот факт, что копилка группы близка к нулю, а это означает только одно: подопечные группы рискуют оказаться без поддержки и помощи. Животных становится больше и материальное положение группы сильно ухудшилось: нет денег на приемы у ветврачей, покупку лекарств, порою даже не на что кормить животных!

В зоозащитном движении сложилась очень тяжёлая финансовая ситуация: оплачивать накопленные в ветклиниках долги по лечению животных нечем, часть передержек платная. В общем, средств катастрофически не хватает.

Ни для кого не секрет, что содержать даже своих собаку и кошку - удовольствие не из самых дешевых, что уж говорить о случаях, когда волонтеры спасают кошачью семью или помет щенков, или берутся за животное требующее срочной ветеринарной помощи... Никакой помощи из бюджета волонтёры никогда не получали и не получают, вся помощь бездомным животным – лечение, корм, транспортировка – осуществляется на средства самих зоозащитников и неравнодушных людей. При этом у группы нет постоянных спонсоров, все истории спасения животных – это общая заслуга тех, кто сейчас читает эти строки, кто не хочет оставаться в стороне, когда страдает бездомный звереныш.

- В этом деле не бывает мелочей. Любая ваша помощь - бесценна. Быть может, если каждый из нас откажется сегодня от любимой шоколадки или чашечки кофе в уютном кафе в пользу спасения чьей-то мохнатой морды, то уже завтра эта мохнатая морда будет в безопасности и с полной миской именно благодаря тому, что любимая шоколадка осталась в магазине, - пишут зоозащитники.

Если вы сможете помочь:

4276 8630 3741 6971

Фролова Юлия Александровна

ИНН 7707083893

КПП 690202001

Р/С 40817810163000461622

Наименование банка ОТДЕЛЕНИЕ 8607 СБЕРБАНКА РОССИИ

БИК 042809679

К/с 30101810700000000679

Номер карты 4276 8630 3741 6971



[✅] Яндекс-кошелек 410012349533266 (Смирнова Арина vk.com/airyn1)

Наглядные примеры работы тверской зоозащиты и красноречивый ответ на то, зачем всё это делается:

Собака Лора, найденная щенком на помойке в Лихославле. Лора участвовала в конкурсе "Котопёс":

Инициативная группа по защите животных Твери.