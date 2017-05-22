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Тверские зоозащитники просят помощи: животных не на что кормить и лечить

Тверские зоозащитники просят помощи: животных не на что кормить и лечить - ТИА
22 Мая 2017 13:44
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Видео

В Инициативной группе по защите животных Твери опубликован пост с просьбой о помощи:

- К сожалению, мы вынуждены констатировать тот факт, что копилка группы близка к нулю, а это означает только одно: подопечные группы рискуют оказаться без поддержки и помощи. Животных становится больше и материальное положение группы сильно ухудшилось: нет денег на приемы у ветврачей, покупку лекарств, порою даже не на что кормить животных!

В зоозащитном движении сложилась очень тяжёлая финансовая ситуация: оплачивать накопленные в ветклиниках долги по лечению животных нечем, часть передержек платная. В общем, средств катастрофически не хватает. 

Ни для кого не секрет, что содержать даже своих собаку и кошку - удовольствие не из самых дешевых, что уж говорить о случаях, когда волонтеры спасают кошачью семью или помет щенков, или берутся за животное требующее срочной ветеринарной помощи... Никакой помощи из бюджета волонтёры никогда не получали и не получают, вся помощь бездомным животным – лечение, корм, транспортировка  – осуществляется на средства самих зоозащитников и неравнодушных людей. При этом у группы нет постоянных спонсоров, все истории спасения животных – это общая заслуга тех, кто сейчас читает эти строки, кто не хочет оставаться в стороне, когда страдает бездомный звереныш. 

- В этом деле не бывает мелочей. Любая ваша помощь - бесценна. Быть может, если каждый из нас откажется сегодня от любимой шоколадки или чашечки кофе в уютном кафе в пользу спасения чьей-то мохнатой морды, то уже завтра эта мохнатая морда будет в безопасности и с полной миской именно благодаря тому, что любимая шоколадка осталась в магазине, - пишут зоозащитники.

Если вы сможете помочь:

4276 8630 3741 6971 

Фролова Юлия Александровна 
ИНН 7707083893 
КПП 690202001 
Р/С 40817810163000461622 
Наименование банка ОТДЕЛЕНИЕ 8607 СБЕРБАНКА РОССИИ 
БИК 042809679 
К/с 30101810700000000679 
Номер карты 4276 8630 3741 6971 

[✅] Яндекс-кошелек 410012349533266 (Смирнова Арина vk.com/airyn1)

Наглядные примеры работы тверской зоозащиты и красноречивый ответ на то, зачем всё это делается:

Собака Лора, найденная щенком на помойке в Лихославле. Лора участвовала в конкурсе "Котопёс":

Инициативная группа по защите животных Твери. 

Видео по теме

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Метки: нужна помощь инициативная группа по защите животных
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Комментарии (7)

  • TvereZ 
    [медведевденегнетновыдержитесь.jpg]
    22.05.2017 14:05
    4 | 1

  • uabumoderoff 
    Вам что,Кириенко денег не прислал? Сегодня же день биологического разнообразия!
    22.05.2017 14:29
    4 | 1

    • Irina (http://www.youtube.com/channel/UCkGLc-3qRqjHa1ObqLb6MXA) 
      Иногда можно и промолчать, а не писАть всякую ерунду.
      22.05.2017 15:42
      3 | 3

      • uabumoderoff 
        Абсолютно с вами согласен.День биологического разнообразия полная ерунда,хотя отмечается уже 16лет.
        22.05.2017 15:58
        4 | 1

  • Dobry кrtek 
    Очередное позорище для нашей убогой власти, допускающей подобное. Хотя чего можно ожидать от тех, кто пришёл во власть "из грязи", да в ней навечно и останется? Вопрос риторичен. Предлагаю помочь, господа, мы же не только жрущие-какающие-пьющие, но и думающие-размышляющие... иногда. На том свете зачтётся и к цивилизованному миру хоть немного ближе станем. От каждого хотя бы по 500-1000, мы не обеднеем, а помочь-действительно поможем.
    22.05.2017 14:51
    2 | 14

  • jazz-y 
    Была бы наша бюджетная система чуть более понятной и прозрачной, многие были бы готовы платить налог на домашних животных, чтобы содержать подобные приюты и создавать инфраструктуру...
    22.05.2017 15:26
    0 | 4

  • Bonch 
       Нужно помочь.  Кто не пробовал - попробуйте. Когда хотя бы 100 или 500 руб. на благое  дело жертвуешь, то на  душе  намного лучше, чем  от чашечки даже  самого лучшего кофе становится. Помогите - зачтётся.
    22.05.2017 16:08
    3 | 3
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