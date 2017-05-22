Отметила вековой юбилей жительница Ржева

Отметила 100-летний юбилей жительница города Ржева Воробьева Елена Михайловна. Родилась она в деревне Ковалево Ржевского района. Участница финской войны, пережившая фашистскую оккупацию, женщина более 50 лет отработала в Ржеве фельдшером, больше 20 лет заведовала здравпунктом льночесальной фабрики.

С юбилеем Елену Михайловну поздравили представители управления ПФР, Комплексного центра социального обслуживания населения города Ржева и Ржевского района, городской администрации и ее дружная большая семья.