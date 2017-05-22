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Отметила вековой юбилей жительница Ржева

Отметила вековой юбилей жительница Ржева - ТИА
22 Мая 2017 12:48
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Отметила 100-летний юбилей жительница города Ржева Воробьева Елена Михайловна. Родилась она в деревне Ковалево Ржевского района. Участница финской войны, пережившая фашистскую оккупацию, женщина более 50 лет отработала в Ржеве фельдшером, больше 20 лет заведовала здравпунктом льночесальной фабрики.

С юбилеем Елену Михайловну поздравили представители управления ПФР, Комплексного центра социального обслуживания населения города Ржева и Ржевского района, городской администрации и ее дружная большая семья.

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Метки: 100 лет столетний юбилей долгожители в Тверской области
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Комментарии (1)

  • Yulena 
    Дай Бог здоровья!!!
    22.05.2017 16:28
    0 | 2
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