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По факту найденного у берега реки трупа мужчины проводится проверка

22 Мая 2017 12:30
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Как сообщается, тело мужчины имеет гнилостные изменения, его личность до сих пор не установлена. При этом при внешнем осмотре наличие телесных повреждений на теле не было выявлено.

Напомним, 21 мая 2017 года вечером у берега реки Шоша около деревни Селино в Калининском районе Тверской области обнаружено тело мужчины. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Следователи проводят доследственную проверку, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение. 

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Метки: найден труп у берега реки под тверь в реке найден труп мужчины следственный комитет мчс
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