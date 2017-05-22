Тверичанка оказала помощь пострадавшим в ДТП на трассе М-10

Серьёзное ДТП произошло 22 мая на трассе "Россия", в Клину, около 00:30: столкнулись два автомобиля - Хендай и Рено Флюенс. По словам очевидцев, виновата была женщина за рулём Хендая - по неустановленной причине она выехала на встречную полосу движения.

- Рено ехал по своей полосе, и вдруг Хендай снес знак, разделительное ограждение, попытался вывернуть, выскочила на встречку. Моя машина ехала следом за Рено, мы чудом не пострадали - успели среагировать, - рассказала ТИА Александра.

Девушка также добавила, что в ДТП сильно пострадали и сама водитель Хендая, и её семья, водитель Рено не пострадал. Александра вызвала скорую помощь, МЧС, инспекторов ГИБДД. Также ей пришлось вытаскивать пострадавшую женщину и ребёнка из разбитой машины и оказывать им первую помощь.