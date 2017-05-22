Врач-педиатр, гастроэнтеролог Ольга Устинова о питании и проблемах пищеварения ребенка в первый год жизни

Практически каждая молодая мама, пережив роды и дождавшись выписки из роддома, думает: наконец-то отмучилась, впереди приятные хлопоты и бесконечное счастье материнства. Но, оказавшись дома, неопытная мама вдруг понимает: ребенок есть, а вот инструкцию к нему в роддоме не выдали. Младенец исступленно рыдает круглые сутки, от переживаний у женщин пропадает молоко, а если помочь некому, то на женщину вовсе нападает паника: что же делать? Своим жизненным и профессиональным опытом делится главный врач Детской городской клинической больницы №1, врач высшей категории, кандидат медицинских наук, педиатр, гастроэнтеролог, мать двоих сыновей Ольга Устинова.

К сожалению, а может быть, и к счастью, нельзя написать алгоритм, ту самую инструкцию, согласно пунктам которой можно было бы без хлопот вырастить здорового ребенка. Каждая женщина через ошибки и собственный опыт находит тот единственно верный, индивидуальный подход к своему ребенку. И все же, чтобы избежать паники при возникновении самых простых, даже банальных проблем, будущая мама должна подготовиться к встрече с новым человеком.

Во-первых, и это очень правильно, супруги должны планировать беременность. Ведь здоровье ребенка закладывается в утробе матери и напрямую зависит от ее собственного здоровья. На этапе планирования пара должна отказаться от вредных привычек, перейти на здоровое питание. Заботиться о своем здоровье женщина должна на протяжении всех девяти месяцев вынашивания ребенка. Все, что ест женщина, в той или иной мере попадет и младенцу. Поэтому, прежде чем принять какое-либо лекарство, беременная должна проконсультироваться с гинеколологом. В этот период крайне важно отказаться от пищи, в которой много разных «Е» и другой опасной химии. Не нужно усложнять себе жизнь, придумывая изысканный рацион, полезнее всего обычная свежая домашняя еда.

И вот долгожданная встреча состоялась, малыш появился на свет. В первые полгода жизни у ребенка немного запросов и причин для слез: если малыш плачет, значит, он хочет либо есть, либо спать, либо у него что-то болит. Если оказалось, что ребенок проголодался, мама должна позаботиться о здоровом питании, которое не навредит маленькому человеку, а пойдет ему на пользу.

Рациональное вскармливание малышей до года крайне важно, ведь именно в этот период ребенок как никогда активно растет и развивается. От того, что ест малыш, зависит не только рост, но и физическое и нервно-психическое развитие ребенка. Пища должна полностью удовлетворять потребности организма и соответствовать его возрастным возможностям.

Грудное вскармливание

Важно, чтобы женщина помнила: нет ничего полезнее для ее ребенка, чем материнское молоко, ни одна смесь не может заменить мамину грудь. Потому, как бы сложно не было в первые месяцы после рождения, не торопитесь завершать лактацию. Грудничок вас отблагодарит за это своим крепким здоровьем.

К сожалению, не всегда выбор, чем кормить ребенка: смесью или грудью, зависит от матери. Некоторые женщины генетически не могут выкормить малыша: молока мало или нет вовсе. Отчаиваться не стоит, нужно вместе с педиатром подобрать смесь, которая будет учитывать проблемы и пожелания вашего карапуза (смеси бывают обычные и лечебные). Но прежде все же нужно попытаться наладить грудное вскармливание.

Несколько советов, как это сделать:

- не нервничайте: стрессы не только уменьшают лактацию, но могут привести к полному исчезновению молока.

- чаще прикладывайте ребенка к груди. Когда речь идет о налаживании грудного вскармливания, не приходится говорить о кормлении по графику – к нему можно будет вернуться, когда молока станет достаточно. А пока чем больше ребенок сосет, тем больше будет молока.

- больше пейте и полноценно питайтесь. Питье должно быть теплым. Пить можно воду, компот из сухофруктов, некрепкий чай, а также специальные лактогонные чаи, которые продаются в аптеках. Крепкий чай (черный и зеленый) пить не стоит: кофеин, который содержится в чае, может чрезмерно взбодрить ребенка и стать причиной его беспокойного сна.

Что же касается чая с молоком (сгущенкой), который нередко называют лучшим лактогонным средством, отвечу так: да, он стимулирует лактацию, но молоко может стать причиной усиления колик (боли в животе от избытка газов), а также аллергии у ребенка, потому злоупотреблять этим напитком не стоит, лучше отдать предпочтение аптечным травяным чаям для лактации.

- даже если у молодой мамы есть помощники, которые могут взять на себя прогулки с малышом, мама должна ежедневно гулять на свежем воздухе.

- у молодой мамы, насколько это возможно, должен быть полноценный сон – 8 часов в сутки. Это возможно, нужно просто правильно расставить приоритеты в новых условиях. Не нужно пытаться успеть сделать все, главная задача женщины на этом этапе – забота о ребенке. А потому, если ребенок уснул - стоит вздремнуть самой. А часть домашних обязанностей, можно, например, поручить мужу.

- следите за тем, чтобы молоко в груди не застаивалось (лактостаз) – не образовывались уплотнения. Молочную железу нужно регулярно бережно массировать по ходу молочных протоков ( по направлению к соску). Подробнее о том, как правильно массировать грудь, женщине расскажут и покажут в роддоме.

Как понять, что малыш недоедает:

Основной показатель – недобор веса при ежемесячном контрольном взвешивании. В первые полгода жизни ребенок должен набирать по 600-800 граммов в месяц. Мама должна выяснить, высасывает ли малыш за кормление положенную ему по возрасту норму молока. Если малыш на искусственном вскармливании, то здесь все просто: на помощь маме грудничка придут специальные весы. Взвесили ребенка до кормления, после и вычли разницу.

В первую неделю жизни за кормление малыш должен съедать примерно 50 мл молока (300-400 мл в сутки), в две недели – 60-90 мл за кормление, 20% массы малыша за сутки.

- 1 месяц – 100 мл за кормление, 600 мл в сутки

- 2 месяца – 120-150 мл за кормление, 800 мл в сутки

- 3 месяца – 150 -180 мл за кормление, 1/6 массы малыша в сутки

- 4 месяца – 180-210 мл за кормление, 1/6 массы в сутки

- 5-6 месяцев – 210-240 мл за кормление, 800-1000 мл в сутки

Голодный ребенок сообщит маме о том, что хочет есть, плачем. Если новорожденный крутит головой влево-вправо, открывает рот и делает жест сосания, начинает сосать кулак или большой палец – ребенок хочет есть.

Прикорм. Пришла пора познакомиться с ложкой

Если у матери молока достаточно, то до 6 месяцев не стоит беспокоиться о прикорме. В первые полгода жизни в грудном молоке есть все, что нужно маленькому человеку. После пяти месяцев грудничка можно лишь побаловать гипоаллергенным фруктовым пюре и соком. Если малышу не хватает грудного молока, он недобирает в весе, то до пяти месяцев нужно докармливать ребенка смесью. На усмотрение мамы: заменить одно-два кормления грудью на смесь или кормить по схеме - грудь, затем бутылочка. Малыша на искусственном вскармливании можно начать прикармливать с ложечки с пяти месяцев.

Правила введения прикорма:

- Не торопитесь разнообразить рацион малыша. Интервал между введением новых продуктов составляет 5-7 дней.

- Лучше начать прикорм с однокомпонентного овощного пюре. Овощи вводить в рацион нужно в такой последовательности: кабачок, цветная капуста, брокколи, тыква, морковь. Овощи лучше давать в обед, начинать с одной чайной ложки, постепенно овощное пюре заменит одно полноценное кормление

- В первый месяц с начала прикорма даем овощи, в следующий месяц к овощам добавляются каши – рисовая, кукурузная, гречневая. Также начинаем с одной чайной ложки и постепенно увеличиваем объем каши до полноценного кормления. Исключение составляют дети с недобором веса, для них прикорм начинается с каши, а затем только идут овощи. Предпочтение отдается безглютеновым кашам, так как глютен может привести к расстройству пищеварения, а также к аллергии. Овсянку можно будет дать ребенку в 8-9 месяцев.

Кашу лучше давать на завтрак, но чаще родители дают ее перед ночным сном, чтобы малыш дольше не просыпался для очередного кормления и дал отдохнуть маме.

- Далее, в 7 месяцев, можно понемногу добавлять в овощное пюре мясо (индейка, кролик, телятина, курица, ягненок) также ребенку в этом возрасте можно добавлять в еду желток (куриный или перепелиный), предложить картофель. В 8-9 месяцев в сутки ребенок должен съедать не более 50 граммов мяса, к году – примерно 100 граммов мяса.

- в 9 месяцев малышу можно дать творог, кефир.

Схема введения овощного пюре:

Начинаем с кабачка:

1 день – (5 граммов) одна чайная ложка, докармливаем грудью или смесью

2 день – 10 граммов, докармливаем грудью или смесью

3 день – 20 граммов, докармливаем грудью или смесью

4 день – 40 граммов, докармливаем грудью или смесью

5 день – 80 граммов, докармливаем грудью или смесью

6 день – 120 граммов, докармливаем грудью или смесью

7 день – 150 граммов, докармливаем грудью или смесью

На следующий день по этой схеме даем цветную капусту - начинаем с одной чайной ложки и доводим до полноценного кормления. К цветной капусте можно добавлять кабачок, если на него не было отрицательной реакции у ребенка. Каши в рацион ребенка вводятся по этой же схеме.

Еду малышу можно готовить самой, а можно покупать готовую в магазине – это касается и каш, и овощных, мясных пюре. Причем, готовая еда из баночек ничем не хуже приготовленной дома, а для мамы эти «баночки» и «коробочки» - значительная помощь. Овощи ребенку варятся без соли и специй, взрослым такая еда покажется безвкусной, но у детей на этот счет другое мнение.

Чтобы научить ребенка жевать, правильно формировать пищевой комочек, глотать пищу кусочками, маме понадобится терпение, а малышу - зубы. А пока зубов нет, маме на помощь придет блендер, который поможет довести до нужной консистенции приготовленные дома овощи и мясо.

Есть много мнений о том, как долго нужно кормить ребенка грудью. Научные исследования по этому поводу - и я с ними также согласна - говорят: грудное молоко необходимо малышу до года. На втором году жизни в молоке уже нет тех защитных функций, оно перестает насыщать ребенка, а мамина грудь становится способом общения с самым близким человеком, привычкой. У женщины же из-за длительного кормления происходит истощение.

Колики и обильное срыгивание у младенцев

После рождения ребенка многие мамы сталкиваются с такой проблемой, как колики. Колики – это спазмы кишечника, вызванные повышенным газообразованием. Малыш сильно плачет, дергает ножками, подтягивая их к животу, живот раздут от газов. Через 2-3 месяца желудок и кишечник приспособятся к новым, послеутробным условиям жизни и проблема исчезнет сама собой. Но, чтобы облегчить себе и ребенку жизнь в эти месяцы, есть простые советы. Во-первых, можно обратиться за помощью к препаратам для новорожденных, которые уменьшают количество газов в кишечнике (например, укропная водичка). О том, что именно можно дать вашему малышу, расскажет педиатр на приеме. Если женщина кормит грудью, она обязана в собственной тарелке учитывать интересы малыша.

Если ребенок страдает от колик, кормящая мама должна исключить из своего питания продукты, которые повышают газообразование в кишечнике: сырую капусту, бобовые, хлеб, сладости. Не стоит пить молоко, лучше отдать предпочтение кисломолочным продуктам: творогу, кефиру (также в небольшом количестве: 1 стакан кефира, 100 граммов творога в сутки).

После кормления ребенка обязательно нужно ставить «столбиком» (вертикально прислонить ребенка к себе, головка малыша окажется на плече мамы). Нужно дождаться, когда малыш срыгнет воздух, который он заглотил вместе с молоком. Если не провести эту процедуру, то воздух уйдет в кишечник, и боли в животе от избытка газа усилятся.

Важно также исключить из пищи продукты, которые чаще других вызывают аллергию: цитрусовые, шоколад, кофе, помидоры, орехи. Мама в первые три месяца должна есть кашу, супы с картофелем, макаронами, нежирное мясо, рыбу (минтай, треска, хек).

Малыша, страдающего коликами, перед кормлением нужно выкладывать на животик, это поможет избавиться от зловредных газов.

Также облегчит боль теплая пеленка, положенная на животик, поглаживания животика (легкий массаж) по часовой стрелке.

При грудном вскармливании мама должна следить, чтобы малыш захватывал всю ареолу соска, не глотал воздух. При искусственном вскармливании нужно правильно подобрать малышу соску и смесь.

Еще одна проблема, с которой сталкиваются мамы в первые месяцы жизни ребенка, - обильное срыгивание: ребенок высосал обе груди и фонтаном срыгнул все маме на плечо. С проблемой нужно разбираться индивидуально. Нередко причина очень проста – мама перекармливает малыша, дает грудь при первом писке, вот лишнее и выходит наружу. При перекармливании идет и чрезмерная прибавка в весе. В этом случае нужно кормить ребенка по режиму, который вам подскажет ваш педиатр, график кормлений будет зависеть от возраста грудничка.

Возможно, карапуз неправильно сосет грудь (или не подходит бутылочка): вместе с молоком (смесью) глотает слишком много воздуха, который затем срыгивает вместе с едой. Если причина в другом, то педиатр назначит УЗИ брюшной полости, которое покажет, есть ли какие-либо патологии желудочно-кишечного тракта.

Молодая мама должна помнить, что паника и истерика ей не союзники, ее тревога тут же передастся малышу. Так же малыш воспримет и позитивный оптимистичный мамин настрой. Потому, если мама хочет, чтобы малыш хорошо ел и сладко спал, нужно быть ему примером: не рыдать и не нервничать понапрасну.

Не нужно спешить переводить ребенка на общий стол. До трех лет питание детей должно быть бережным: как можно дольше не рассказывайте ребенку про шоколад и конфеты, не давайте малышу жареную, копченую, острую, чрезмерно соленую пищу. Я уже не говорю про фаст-фуд и всякие чипсы и газировку, на это все табу как для маленьких, так и для больших. До трех лет вовсе нельзя морепродукты, у ребенка только к трехлетнему возрасту вырабатываются ферменты для их переваривания. По этой же причине до пяти лет нельзя грибы. Суп малышу нужно готовить на втором бульоне, то есть, когд мясо или рыба закипели, воду нужно слить и наполнить кастрюлю чистой водой, которая и станет бульоном.

Очень часто мамы жалуются, что ребенок любит одно и наотрез отказывается есть другое. На такие жалобы ответ один: ребенок поступает так, как ему хочется и как ему проще, а в маминых силах научить его любить то, что полезно его здоровью, сформировать правильные пищевые привычки. Другое дело, если маме лень стоять у плиты: тушить овощи, варить супы, а потом терпеливо пытаться приучить к такой еде детей. В этом случае не нужно жаловаться и перекладывать груз ответственности на ребенка: мол, его не заставить. Не справились родители, пищевые предпочтения и пристрастия маленьких детей – это только вина и достижения мамы и папы.

Из-за безответственного отношения родителей, а также из-за обилия в магазинах готовой еды сегодня значительно помолодели многие болезни. Детское ожирение и вовсе стало современной эпидемией, все чаще дети болеют диабетом II типа.

Питаться правильно, с одной стороны, это просто, а с другой – целое искусство. Педиатр, гастроэнтеролог Ольга Устинова поделилась простыми советами - на что обратить внимание родителям и как правильно кормить малышей. Читатели ТИА могут задать волнующие вопросы врачу в комментариях к интервью, квалифицированные ответы будут опубликованы на сайте www.tvernews.ru.