В Кимрах поймали пьяного водителя-рецидивиста

Сотрудники Госавтоинспекции во время патрулирования остановили автомобиль «Рено» под управлением 29-летнего жителя города Кимры. При проверке документов полицейские почувствовали запах алкоголя, исходивший от мужчины. Водителю предложили пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, однако он отказался.

Как установили инспекторы ГИБДД, ранее автомобилист уже был оштрафован на 30 000 рублей и лишен права управления транспортным средством сроком на 1,5 года за вождение в нетрезвом виде. Таким образом, задержанный совершил повторное нарушение ПДД, будучи уже подвергнутым административному наказанию.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.