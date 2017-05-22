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27 мая на аэродроме Мигалово пройдёт День открытых дверей: Программа праздника

22 Мая 2017 11:03
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Праздник приурочен к 74-летию со дня образования 12-й военно-транспортной авиационной дивизия и 196-го военно-транспортного авиационного полка. Ежегодно аэродром отмечает день рождения вместе с тверичанами, у которых появляется возможность побывать на закрытой в обычные дни территории и увидеть различную авиационную технику.

Обеспечивать безопасность гостей мероприятия будут сотрудники полиции, ГИБДД, Добровольной народной дружины, военной полиции, также на территории заранее будет проведена проверка кинологами.

Движение личного транспорта в связи с проведением мероприятия планируется ограничить на улице Гайдара и на повороте с улицы Громова в сторону КПП воинской части. Все автомобилисты смогут оставить свои транспортные средства на больших стоянках рядом с КПП, оттуда же гости смогут доехать до места проведения праздника на специальных автобусах. Подробная схема движения и план перекрытия дорог будут опубликованы позднее.

Праздник начнётся 27 мая в 10 часов с торжественного построения личного состава военнослужащих Мигаловского гарнизона. Далее тверитяне смогут увидеть выставку авиационной техники, для них будет организован концерт, детская анимация, показательные выступления авиамоделистов, а также бесплатное угощение солдатской кашей. Мероприятие продлится до 15 часов. Ежегодно День открытых дверей посещают порядка 10 тысяч человек. Вход свободный.

Программа праздника:

10.00 – 11.00 Торжественное построение личного состава военнослужащих Мигаловского гарнизона. Митинг. Прохождение торжественным маршем

11.00 – 11.10 приведение к присяги военнослужащих призыва весна 2017г призванных Тверским областным военкоматом.

11.10-11.20 Выступление коллектива барабанщиков Тверского СВУ.

11.25-13.30 Концерт творческих коллективов г. Твери (в программе известный шансонье Телешев Л.М. и др.).

11.00 – 15.00 Показ авиационной техники, находящейся на вооружении ВТА (Ан-124, Ан-22, Ил-76, Ан-12, Ан-26, Ту-134.).

11.25-15.00 Показательные выступления авиамоделистов г.Твери.

11.30-12.00 Угощение солдатской кашей.

09.00 – 15.00 Работают торговые точки и детские анимационные площадки.

10.00 – 15.00 показ вооружения и военной техники, находящейся на вооружении в/ч 53956 (реабр), отрядов СОБР, ОМОН УМВД по Тверской области.

10.00-15.00 Работа пункта отбора на военную службу по контракту.

10.00-15.00 Показ специальной автомобильной техники аэродромного содержания.

 

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Метки: аэродром «мигалово» день открытых дверей в мигалово 27 мая
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