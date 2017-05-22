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24-летняя водитель Матиза сбила двух пешеходов на "зебре"

24-летняя водитель Матиза сбила двух пешеходов на "зебре" - ТИА
22 Мая 2017 10:42
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ДТП произошло вечером 20 мая в Кимрах.

Около 20:20 на улице Володарского водитель 24 - летняя девушка - водитель Daewoo Matiz не пропустила пешеходов, переходящих проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, и сбила двух девушек.

16-ти 17-тилетняя пострадавшие были доставлены в «ГБУЗ Кимрская ЦРБ» и с полученными травмами госпитализированы в травматологическое отделение, как сообщает ОГИБДД МО МВД России "Ржевский".

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Комментарии (2)

  • horton 
    В вечернее время на узкой дороге при таком "густом лесе" на обочинах надо быть предельно осторожным...
    22.05.2017 10:58
    0 | 0

  • russs 
    Почему не пишут: были ли эти девушки тверёзывыми, а только про их девственность?
    22.05.2017 11:36
    0 | 0
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