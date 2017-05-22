24-летняя водитель Матиза сбила двух пешеходов на "зебре"

ДТП произошло вечером 20 мая в Кимрах.

Около 20:20 на улице Володарского водитель 24 - летняя девушка - водитель Daewoo Matiz не пропустила пешеходов, переходящих проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, и сбила двух девушек.

16-ти 17-тилетняя пострадавшие были доставлены в «ГБУЗ Кимрская ЦРБ» и с полученными травмами госпитализированы в травматологическое отделение, как сообщает ОГИБДД МО МВД России "Ржевский".