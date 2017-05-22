Тверичан приглашают на выставку «В гостях у тверской деревянной игрушки»

25 мая, в 16:00 в лекционном зале Тверского городского музейно-выставочного центра откроется выставка «В гостях у тверской деревянной игрушки».

На выставке вы окажетесь в мире тверской деревянной игрушки, созданной в 1960-е –1980-е годы художниками Калининского производственного объединения художественных изделий и игрушек: Анатолием Осиповичем Перетягиным, Юрием Николаевичем Фокиным, Борисом Александровичем Ивановым, Борисом Лукичём Шаровым.

Традиционная деревянная игрушка наших мастеров – это токарная скульптура, выполненная в технике росписи с выжиганием. На токарном станке из деревянных чурочек рождались будущие игрушки: сначала конусы, шары, цилиндры, которые затем наши талантливые земляки превращали в удивительно разнообразные, очень живые, полные доброго юмора выразительные фигурки и миниатюрные композиции.

На выставке глаза разбегаются: русская красавица всех встречает хлебом-солью; на страже нашей Родины выстроились её защитники - древнерусские воины, былинные витязи, пехотинцы, лётчики, моряки; зажигательно играет военный оркестр вместе с Василием Тёркиным; всем на загляденье девочки из 15-ти республик, входивших в СССР.

У плетня распевают частушки деревенские девчонки и парни. Лихо отплясывает барыня! Охотник уверенно идёт по следу зверя. Туристы также уверенно шагают по своему маршруту. У коробейника на ярмарке полон поднос игрушек. Веселят публику клоуны, скоморохи и кукольники. А юным серьёзным чтецам не до веселья – они только-только начинают изучать букварь.

Улыбку вызывают знакомые и любимые с детства персонажи сказок: «У лукоморья дуб зелёный», «Сказка о царе Салтане...», «По щучьему веленью», «Сказка о золотом петушке», «Репка». Здесь же – пёстрая компания героев сатирических сказок М.Е. Салтыкова-Щедрина. И, конечно же, Матрёшка – народная любимица и традиционный русский сувенир.

Тверская деревянная игрушка, созданная в 1960-е – 1980-е годы, экспортировалась во многие страны мира. Поэтому не удивляйтесь, увидев вдруг знакомые образы детства в исполнении наших мастеров где-нибудь в Англии, Франции, США, Японии, Италии, Голландии, Алжире, Норвегии, Дании…

Выставка работает с 25 мая по 2 июля 2017 года.