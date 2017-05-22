В Твери откроется выставка живописи «По Волге – к храму»

29 мая, в 18.00 в Выставочном зале Центральной городской библиотеки имени А.И. Герцена состоится открытие выставки «По Волге - к храму», на которой будут представлены работы саратовских художников.

Выставка организована саратовскими мастерами в поддержку благотворительного фонда «Преображенский Собор», деятельность которого связана с сохранением культурного и исторического наследия и развитием туризма в Рамешковском районе.

Значимость и благородная высота целей, поставленных благотворительным фондом «Преображенский Собор», нашли глубокий отклик в сердцах саратовских живописцев. Одна из них – Мария Говорова, имеющая рамешковские корни, непосредственно познакомилась с великими православными храмами Святой Руси, нуждающимися в восстановлении. Так возникла идея помочь фонду.

На выставке "По Волге - к храму" будут представлены работы, выполненные в различных графичеческих техниках: акварель, пастель, линогравюра, рисунок карандашом, монотипия и другие.

Выставка будет работать с 28 мая по 29 июня. Вход свободный!