В Жарках на кладбище разорили чужую могилу, чтобы подхоронить умершего родственника

Прокуратура Жарковского района провела проверку по обращению местного жителя и по ее результатам возбудила уголовное дело.

10 апреля на кладбище в посёлке Жарковский неизвестные демонтировали железный памятник на существующем захоронении, разбили бетонную надгробную плиту и в могилу подхоронили тело неустановленного человека. Демонтированный памятник и осколки плиты были обнаружены на свалке кладбища.

Прокуратура района направила материал проверки по факту надругательства и повреждения места захоронения в следственный комитет для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст. 244 УК РФ. В итоге, удалось установить личность гражданина, совершившее это преступление.

Кроме этого, по факту нарушения земельного законодательства в орган местного самоуправления направлено представление, которое находится на рассмотрении.