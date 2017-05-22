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В Жарках на кладбище разорили чужую могилу, чтобы подхоронить умершего родственника

22 Мая 2017 09:59
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Прокуратура Жарковского района провела проверку по обращению местного жителя и по ее результатам возбудила уголовное дело.

10 апреля на кладбище в посёлке  Жарковский неизвестные демонтировали железный памятник на существующем захоронении, разбили бетонную надгробную плиту и в могилу подхоронили тело неустановленного человека. Демонтированный памятник и осколки плиты были обнаружены на свалке кладбища.

Прокуратура района направила материал проверки по факту надругательства и повреждения места захоронения в следственный комитет для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст. 244 УК РФ. В итоге, удалось установить личность гражданина, совершившее это преступление.

Кроме этого, по факту нарушения земельного законодательства в орган местного самоуправления направлено представление, которое находится на рассмотрении.

 

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Метки: жарки кладбище погребение подхоронили в могилу разорили могилу
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Комментарии (11)

  • horton 
    Заголовок - "...чтобы подхоронить умершего р͟о͟д͟с͟т͟в͟е͟н͟н͟и͟к͟а͟".
Текст - "....подхоронили т͟е͟л͟о͟ ͟н͟е͟у͟с͟т͟а͟н͟о͟в͟л͟е͟н͟н͟о͟г͟о͟ ͟ч͟е͟л͟о͟в͟е͟к͟а͟".

Видимо, ТИА знает больше, чем... прокуратура...
    22.05.2017 10:17
    0 | 4

    • Dobry кrtek 
      Всё верно. Живого родственника ведь никто не подхоронит.
      22.05.2017 10:27
      0 | 0

      • horton 
        Так то да, но, вдруг выяснится, что у того "неустановленного человека" нет родственников... допустим, он был одиноким на момент смерти?
        22.05.2017 10:37
        0 | 1

        • Dobry кrtek 
          А можа он не знал до самой смерти,что одинок ? А когда узнал, то уже был подхоронен.
          22.05.2017 10:44
          0 | 0

          • horton 
            Совсем меня запутали: получается, что он сам себя решил подхоронить???
            22.05.2017 10:50
            0 | 0

            • Dobry кrtek 
              Да. Подхоронил и помер. Что здесь непонятного?
              22.05.2017 11:03
              0 | 0

              • horton 
                Ну ладно, с этим разобрались! Идем дальше:
Заголовок - "В Ж͟а͟р͟к͟а͟х͟ ͟на кладбище..."
Тескт - "...на кладбище в посёлке  Ж͟а͟р͟к͟о͟в͟с͟к͟и͟й͟..."
                22.05.2017 11:17
                0 | 0

                • Dobry кrtek 
                  Кладбище не может располагаться в центре посёлка Жарковский? Или посёлок не может быть на кладбище?
                  22.05.2017 11:22
                  0 | 0

                  • horton 
                    А где написано про центр поселка? )
                    22.05.2017 11:29
                    0 | 0

                    • Dobry кrtek 
                      Это и так ясно. Посёлкообразующее предприятие.
                      22.05.2017 11:37
                      0 | 0

        • Taliana 
          Или не одиноким...но совсем не родственником тех, кто его хоронил...
          22.05.2017 10:50
          0 | 0
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