В Жарках на кладбище разорили чужую могилу, чтобы подхоронить умершего родственника

Прокуратура Жарковского района провела проверку по обращению местного жителя и по ее результатам возбудила уголовное дело.
10 апреля на кладбище в посёлке Жарковский неизвестные демонтировали железный памятник на существующем захоронении, разбили бетонную надгробную плиту и в могилу подхоронили тело неустановленного человека. Демонтированный памятник и осколки плиты были обнаружены на свалке кладбища.
Прокуратура района направила материал проверки по факту надругательства и повреждения места захоронения в следственный комитет для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст. 244 УК РФ. В итоге, удалось установить личность гражданина, совершившее это преступление.
Кроме этого, по факту нарушения земельного законодательства в орган местного самоуправления направлено представление, которое находится на рассмотрении.
Комментарии (11)
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horton
22.05.2017 10:17
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Dobry кrtek
22.05.2017 10:27
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horton
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Dobry кrtek
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horton
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Dobry кrtek
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horton
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Dobry кrtek
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horton
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Dobry кrtek
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Taliana
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