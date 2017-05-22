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Тверские «Плюшки имени Ярослава Гашека» вышли в полуфинал Высшей Лиги КВН

Тверские «Плюшки имени Ярослава Гашека» вышли в полуфинал Высшей Лиги КВН - ТИА
22 Мая 2017 09:33
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Видео

21 мая на Первом канале прошел эфир 1/4 финала Высшей лиги КВН.  Тверская команда «Плюшки имени Ярослава Гашека» боролась с 4 клубами и, набрав больше всех баллов, вышла в полуфинал. По итогам четверть финала тверские «Плюшки» получили 14 баллов; сборная Большого Московского Государственного Цирка – 12,8 баллов; сборная Забайкальского края, Чита – 12,3 балла; сборная Грузии, Тбилиси – 12,1 балла; «Будем дружить семьями», сборная Центросоюза России – 11,8 баллов.

Анастасия Сергеева рассказала ТИА, что полуфинал пройдет 30 сентября и 6 октября в Москве, в Центральном Академическом театре российской армии. Тема игры пока командам неизвестна.

На фото: слева направо Богдан, Настя, Илья, Андрей, Иван, Вячеслав

В «Плюшках» всего 6 участников:

Иван Васенёв – автор и актер, выпускник ФУС ТвГУ, работает контент-менеджером, холост
Андрей Бабич – автор и актер, капитан команды, окончил Политех (ТГТУ), преподает в Суворовском училище, холост
Богдан Лисевский – автор и актер, freelancer, окончил психологический факультет ТвГУ, холост
Илья Беляков - автор и актер, выпускник ТГСХА, место работы - отвечает за КВН в сельхозакадемии, женат
Вячеслав Жданов - автор и актер, окончил психологический факультет ТвГУ, собирается уехать работать в Москву, женат
Анастасия Сергеева - актриса и командный повар, работает в профкоме ТвГУ, учится на биологическом факультете, не замужем

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Метки: квн Плюшки имени Ярослава Гашека
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Комментарии (8)

  • USSR 
    Тема плюшек раскрыта не до конца. Семейное положение известно, а вот наличие/отсутствие детей нет!
    22.05.2017 09:47
    1 | 1

  • Добрая Мышь 
    зачем вообще про семейное положение писать? такое ощущение, что Настю сосватать хоть кому-то хотят
    22.05.2017 09:58
    0 | 3

  • horton 
    Ну вообще я посмеялась... особенно над миниатюрой "В кинотеатре" )))
    22.05.2017 10:11
    0 | 2

  • Ferapont 
    Раз уж про семейное положение зачем-то, тады давайте размер башмаков, объем талии, перечень хронических заболеваний, ну и еще каку-развлекательную информацию..
    22.05.2017 10:12
    0 | 3

  • Vodnik-76 
    Мдя, деградирует КВН, как и всё государственное российское телевидение. Вряд ли сия "команда", судя по её "шуткам" смогла самостоятельно подняться без чьих-то подмазываний. Зато на Лигу Малых городов ноль внимания. Хотя там и команды стоящие, и выступления на высоком уровне, что действительно поднимают настроение. Вот кого поддержать-то надо! И финансово, и информационно. Тем более, лишняя реклама Вышнему Волочку, может удастся с помощью КВН привлечь туда инвесторов и привести в порядок один из интереснейших и красивейших городов.
    22.05.2017 10:26
    1 | 3

  • Vayka 
    Вот всегда находится какой-то злобный писака, неспособный радоваться достижениям талантливых людей. Вчера с удовольствием смотрела игру, наша команда была на высоте. Юмор своеобразный, оригинальный, цепляющий (правильно сказал один из членов жюри: "..так страшно аж смешно.."). Очень тонкие нити в кажущейся простоте на мой взгляд. Номер про кинотеатр просто порвал зал, а номер про запись рэпа показал всю его сущность). Молодцы ребята, браво, желаю успехов на дальнейших этапах.
У них даже реакция на победу сдержанная, как будто и не рады..держат марку). Пусть "..какой-то там выпечке..." и дальше хватит запала выступить ярко и необычно. А то приелись уже команды, которые скулят о том, что их который год не пускают в финал, и заискивают перед жюри, при этом особым юмором не блещут.
P.S. КВН смотрю много лет, стараюсь не пропускать игры, не являюсь группой поддержки команд. Просто люблю КВН.
    22.05.2017 10:45
    4 | 1

  • sad 
    есть мнение, что просматривается тема укуренных.. не смешно, а грустно с этого
    22.05.2017 11:43
    0 | 2

  • ilich 
    Я как-то упустил. А за чей счет банкет. 
Я точно знаю, что семья Масляковых альтруизмом не страдает ни разу.
    22.05.2017 11:50
    0 | 0
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