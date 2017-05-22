Тверские «Плюшки имени Ярослава Гашека» вышли в полуфинал Высшей Лиги КВН

21 мая на Первом канале прошел эфир 1/4 финала Высшей лиги КВН. Тверская команда «Плюшки имени Ярослава Гашека» боролась с 4 клубами и, набрав больше всех баллов, вышла в полуфинал. По итогам четверть финала тверские «Плюшки» получили 14 баллов; сборная Большого Московского Государственного Цирка – 12,8 баллов; сборная Забайкальского края, Чита – 12,3 балла; сборная Грузии, Тбилиси – 12,1 балла; «Будем дружить семьями», сборная Центросоюза России – 11,8 баллов.

Анастасия Сергеева рассказала ТИА, что полуфинал пройдет 30 сентября и 6 октября в Москве, в Центральном Академическом театре российской армии. Тема игры пока командам неизвестна.

На фото: слева направо Богдан, Настя, Илья, Андрей, Иван, Вячеслав

В «Плюшках» всего 6 участников:

Иван Васенёв – автор и актер, выпускник ФУС ТвГУ, работает контент-менеджером, холост

Андрей Бабич – автор и актер, капитан команды, окончил Политех (ТГТУ), преподает в Суворовском училище, холост

Богдан Лисевский – автор и актер, freelancer, окончил психологический факультет ТвГУ, холост

Илья Беляков - автор и актер, выпускник ТГСХА, место работы - отвечает за КВН в сельхозакадемии, женат

Вячеслав Жданов - автор и актер, окончил психологический факультет ТвГУ, собирается уехать работать в Москву, женат

Анастасия Сергеева - актриса и командный повар, работает в профкоме ТвГУ, учится на биологическом факультете, не замужем