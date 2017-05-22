Делегация Тверской области презентует на Петербургском экономическом форуме проекты «Тверь Сити» и «Тверь Экспо»

С 1 по 3 июня состоится Петербургский международный экономический форум. На пленарном заседании выступит Президент Российской Федерации Владимир Путин. В работе форума примет участие и делегация Тверской области. В частности, запланировано заключение соглашений о сотрудничестве с бизнес партнерами, деловые встречи, переговоры.

На форуме будет развернут стенд Тверской области, где представят инвестиционный и туристический потенциал Верхневолжья. Здесь будут экспонироваться макеты «Тверь Сити» и «Тверь Экспо».

Тверской регион ежегодно с 2006 года принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме. В прошлом году на его площадке по итогам работы была достигнута договоренность о возобновлении программы «Газпром – детям» в Тверской области. На ПМЭФ-2016 также обсуждали вопросы сотрудничества с руководством Россельхозбанка, МРСК Центра. Было подписано соглашение о взаимодействии между Правительством Тверской области и Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проводится с 1997 года, с 2006 года – под патронатом и при участии Президента Российской Федерации. Организатором Форума традиционно выступает Министерство экономического развития Российской Федерации. На протяжении двадцати лет мероприятие объединяет ведущих мировых политиков и бизнесменов, которые на полях форума обсуждают ключевые задачи, стоящие перед экономикой страны и мира.

В прошлом году Петербургский международный экономический форум собрал более 12 тысяч участников из 133 стран.