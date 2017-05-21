21 мая на Первом канале тверские "Плюшки имени Ярослава Гашека" сыграют в КВН. Болеем за наших

21 мая в 22:30 на Первом канале эфир 1/4 финала Высшей лиги КВН. Тверская команда «Плюшки имени Ярослава Гашека» поборются за право играть в полуфинале с 4 клубами:

Сборная Большого Московского Государственного Цирка, Москва

Сборная Забайкальского края, Чита

Сборная Грузии, Тбилиси

«Будем дружить семьями», сборная Центросоюза России

Напомним, «Плюшки» - первая тверская команда, которая прошла в Высшую лигу КВН и успешно преодолела 1/8 финала. 14 апреля в Москве прошла игра, 21 мая – эфир четверть финала.



На фото: слева направо Богдан, Настя, Илья, Андрей, Иван, Вячеслав

В «Плюшках» всего 6 участников:

Иван Васенёв – автор и актер, выпускник ФУС ТвГУ, работает контент-менеджером, холост

Андрей Бабич – автор и актер, капитан команды, окончил Политех (ТГТУ), преподает в Суворовском училище, холост

Богдан Лисевский – автор и актер, freelancer, окончил психологический факультет ТвГУ, холост

Илья Беляков - автор и актер, выпускник ТГСХА, место работы - отвечает за КВН в сельхозакадемии, женат

Вячеслав Жданов - автор и актер, окончил психологический факультет ТвГУ, собирается уехать работать в Москву, женат

Анастасия Сергеева - актриса и командный повар, работает в профкоме ТвГУ, учится на биологическом факультете, не замужем