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21 мая на Первом канале тверские "Плюшки имени Ярослава Гашека" сыграют в КВН. Болеем за наших

21 мая на Первом канале тверские "Плюшки имени Ярослава Гашека" сыграют в КВН. Болеем за наших - ТИА
21 Мая 2017 20:28
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Фоторепортаж

21 мая в 22:30 на Первом канале эфир 1/4 финала Высшей лиги КВН. Тверская команда «Плюшки имени Ярослава Гашека» поборются за право играть в полуфинале с 4 клубами: 
Сборная Большого Московского Государственного Цирка, Москва 
Сборная Забайкальского края, Чита 
Сборная Грузии, Тбилиси 
«Будем дружить семьями», сборная Центросоюза России

Напомним, «Плюшки» - первая тверская команда, которая прошла в Высшую лигу КВН и успешно преодолела 1/8 финала. 14 апреля в Москве прошла игра, 21 мая – эфир четверть финала.


На фото: слева направо Богдан, Настя, Илья, Андрей, Иван, Вячеслав
В «Плюшках» всего 6 участников:
Иван Васенёв – автор и актер, выпускник ФУС ТвГУ, работает контент-менеджером, холост
Андрей Бабич – автор и актер, капитан команды, окончил Политех (ТГТУ), преподает в Суворовском училище, холост
Богдан Лисевский – автор и актер, freelancer, окончил психологический факультет ТвГУ, холост
Илья Беляков - автор и актер, выпускник ТГСХА, место работы - отвечает за КВН в сельхозакадемии, женат
Вячеслав Жданов - автор и актер, окончил психологический факультет ТвГУ, собирается уехать работать в Москву, женат
Анастасия Сергеева - актриса и командный повар, работает в профкоме ТвГУ, учится на биологическом факультете, не замужем

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Метки: квн Плюшки имени Ярослава Гашека
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Комментарии (6)

  • Vodnik-76 
    В Тверской области, конкретнее, в Вышнем Волочке существует Лига КВН Малых городов. Лига профессиональная, входит в АМиК, игры проводятся каждый сезон, но о ней почему-то не пишет никто. Впечатление такое, будто это - установка сверху, то есть, с Советской площади. А с "плюшками" уже который год как курица с яйцом. Обидно как-то
    21.05.2017 21:51
    0 | 1

  • protivvsex 
    на культуре интересней событие.
    21.05.2017 22:38
    0 | 0

  • protivvsex 
    первый тур, действительно смешно!
    21.05.2017 23:11
    0 | 0

  • peshehod 
    Блин, они и после второго тура первые!!!!
    21.05.2017 23:22
    0 | 1

  • protivvsex 
    второй конкурс объективно.
    21.05.2017 23:22
    0 | 0

  • protivvsex 
    извините, пошел спать. но с удовольствием почитаю после , пусть даже пересказ.
    21.05.2017 23:24
    0 | 0
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